Заводи Ostchem скоротили виробництво мінеральних добрив на 15%

За підсумками дев’яти місяців 2024 року заводи азотного холдингу Ostchem скоротили виробництво мінеральних добрив на 15,3%, виготовивши 1,33 млн тонн продукції.

Про це йдеться в релізі Ostchem.

Показник є помітно нижчим за обсяги минулого року, коли виготовлено 1,57 млн тонн. Зокрема, Черкаський "Азот" випустив 1,06 млн тонн (-13,1%), а "Рівнеазот" – 304,9 тис. тонн (-12,2%).

Скорочення у всіх основних категоріях добрив

Найбільше падіння спостерігається у виробництві карбаміду, обсяги якого знизилися на 20,1% до 263 тис. тонн. Виробництво аміачної селітри впало на 16,1% – до 547,6 тис. тонн. Також скоротилось виробництво КАС (комплексних азотних добрив) на 11,7% та товарного аміаку на 11,4%.

Директор з виробництва Ostchem Сергій Павлючук зазначив, що попит на продукцію значно вплинув на обсяги і підприємство виготовляє стільки, скільки ринок готовий споживати.

За його словами, заводи завантажені нерівномірно та працюють не на повну потужність, але виробничі плани виконуються.

Павлючук також вказав на виклики, серед яких зростання цін на газ, блекаути та імпорт добрив із країн-союзників Росії.

Додамо, у жовтні "Рівнеазот" відновило роботу та вийшло на повну потужність базових цехів з виробництва мінеральних добрив, аби задовольняти зростаючий сезонний попит з боку аграріїв.

Нагадаємо, що 12 квітня Group DF International підписала угоду з Hyundai Engineering щодо будівництва у Рівному хімічного хаба з акцентом на "зелені" технології для виробництва аміаку та водню з відновлюваних джерел енергії. Проект передбачає нові потужності з виробництва азотних добрив та похідних продуктів, що має сприяти технологічному розвитку галузі в Україні.