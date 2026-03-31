Інвестиції у 10 млн грн: холдинг Ostchem Фірташа запускає виробництво нового азотного добрива

Холдинг Ostchem завершив підготовку до запуску виробництва нового виду азотних добрив — аміачної селітри АМС30. Реалізація проєкту тривала шість місяців, а обсяг інвестицій склав 10 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба холдингу.

Характеристики продукту

Нове добриво містить 30% азоту. Залежно від потреб замовників, до складу додаються кальцій (Ca) та магній (Mg). Наступний етап розвитку продукту передбачає додавання сірки у пропорціях 4,7% та 7%.

Технологічний процес було оптимізовано для зниження енергозалежності. Замість природного газу на виробництві використовується пара, що дозволило вплинути на собівартість готової продукції.

Попит та обсяги виробництва

Виробник зафіксував високий інтерес до продукту ще на етапі тестування ринку. Пілотна партія обсягом 600 тонн була реалізована за кілька годин.

Повноцінний запуск виробництва заплановано на другу половину квітня 2026 року. Початкова потужність складатиме від 600 до 800 тонн добрива на добу. На другому етапі проєкту передбачено перспективу розвитку зі збільшенням обсягів випуску продукції до 1600 тонн на добу.

У компанії зазначають, що новий продукт орієнтований на внутрішній ринок для підвищення ефективності підживлення сільськогосподарських культур.

"Ми використали міжнародний досвід, щоб зробити підживлення ефективнішим, а добрива доступнішими", — прокоментували запуск в Ostchem.

У компанії переконані, що новий продукт швидко займе свою нішу на українському ринку.

Про Ostchem

Ostchem — це холдингова компанія, що об'єднує найбільші підприємства з виробництва мінеральних добрив в Україні, входить до складу групи Group DF підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа. Це один із провідних виробників азотних добрив у Східній Європі, що виробляє близько 3% світового обсягу азотних добрив.

До складу Ostchem входить низка підприємства: ПрАТ "Азот" (Черкаси), ПрАТ "Рівнеазот". Також до групи входив естонський "Нітроферт".

Холдинг виготовляє аміачну селітру, карбамід, КАС (карбамідно-аміачна суміш), аміак, адипінову кислоту та інші види добрив та хімічної продукції. Продукція Ostchem експортується до понад 100 країн світу.

Нагадаємо, заводи азотного холдингу Ostchem за підсумками 2025 року виготовили 1 571 тис. тонн мінеральних добрив, що на 12,7% менше, ніж у 2024 році, коли було виготовлено 1,8 млн тонн.