Понад третину всіх податкових надходжень забезпечили дві галузі економіки: хто серед лідерів

За даними Державної податкової служби, понад третину всіх податкових надходжень у першому півріччі забезпечили переробна промисловість та торгівля.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Вона зазначила, що Топ 4 платників податків за галузями у січні – червні 2025 року виглядає таким чином:

переробна промисловість – 16,9 %,

оптова та роздрібна торгівля – 16,5 %,

державне управління й оборона – 11,7 %,

фінансова та страхова діяльність – 11,5 %.

"Переробна промисловість та торгівля не лише лідери серед галузей зі сплати податків. Вони також демонструють і динамічне зростання порівняно з 2024 роком", – додала Карнаух.

Динаміка по галузях виглядає наступним чином:

переробна промисловість: +36,4 % (+46,8 млрд грн),

торгівля та ремонт транспорту: +30,6 % (+40 млрд грн),

державне управління та оборона: +30,3 % (+28,2 млрд грн),

енергетика (електроенергія, газ тощо): +36,5 % (+17,2 млрд грн).

"Попри виклики, зумовлені російською агресією, економіка адаптується та підтримує державу. За цими цифрами стоять конкретні речі – підтримка військових, реалізація соціальних програм, фінансова основа для виживання країни", – наголосила Карнаух.

Нагадаємо, 4,6 млн грн готівки відобразили у травневих виторгах через реєстратори розрахункових операцій (РРО) суб’єкти роздрібної торгівлі, які отримали превентивні повідомлення від ДПС.