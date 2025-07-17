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Понад третину всіх податкових надходжень забезпечили дві галузі економіки: хто серед лідерів
За даними Державної податкової служби, понад третину всіх податкових надходжень у першому півріччі забезпечили переробна промисловість та торгівля.
Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
Вона зазначила, що Топ 4 платників податків за галузями у січні – червні 2025 року виглядає таким чином:
- переробна промисловість – 16,9 %,
- оптова та роздрібна торгівля – 16,5 %,
- державне управління й оборона – 11,7 %,
- фінансова та страхова діяльність – 11,5 %.
"Переробна промисловість та торгівля не лише лідери серед галузей зі сплати податків. Вони також демонструють і динамічне зростання порівняно з 2024 роком", – додала Карнаух.
Динаміка по галузях виглядає наступним чином:
- переробна промисловість: +36,4 % (+46,8 млрд грн),
- торгівля та ремонт транспорту: +30,6 % (+40 млрд грн),
- державне управління та оборона: +30,3 % (+28,2 млрд грн),
- енергетика (електроенергія, газ тощо): +36,5 % (+17,2 млрд грн).
"Попри виклики, зумовлені російською агресією, економіка адаптується та підтримує державу. За цими цифрами стоять конкретні речі – підтримка військових, реалізація соціальних програм, фінансова основа для виживання країни", – наголосила Карнаух.
Нагадаємо, 4,6 млн грн готівки відобразили у травневих виторгах через реєстратори розрахункових операцій (РРО) суб’єкти роздрібної торгівлі, які отримали превентивні повідомлення від ДПС.