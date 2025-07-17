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Понад третину всіх податкових надходжень забезпечили дві галузі економіки: хто серед лідерів

податки
Понад третину всіх податкових надходжень у першому півріччі забезпечили переробна промисловість та торгівля / Freepik

За даними Державної податкової служби, понад третину всіх податкових надходжень у першому півріччі забезпечили переробна промисловість та торгівля.

Як пише Delo.ua, про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Вона зазначила, що Топ 4 платників податків за галузями у січні – червні 2025 року виглядає таким чином: 

  •  переробна промисловість – 16,9 %,
  • оптова та роздрібна торгівля – 16,5 %, 
  • державне управління й оборона – 11,7 %, 
  • фінансова та страхова діяльність – 11,5 %.

"Переробна промисловість та торгівля не лише лідери серед галузей зі сплати податків. Вони також демонструють і динамічне зростання порівняно з 2024 роком", – додала Карнаух. 

Динаміка по галузях виглядає наступним чином: 

  • переробна промисловість: +36,4 % (+46,8 млрд грн), 
  • торгівля та ремонт транспорту: +30,6 % (+40 млрд грн), 
  • державне управління та оборона: +30,3 % (+28,2 млрд грн), 
  • енергетика (електроенергія, газ тощо): +36,5 % (+17,2 млрд грн).

"Попри виклики, зумовлені російською агресією, економіка адаптується та підтримує державу. За цими цифрами стоять конкретні речі – підтримка військових, реалізація соціальних програм, фінансова основа для виживання країни", – наголосила Карнаух. 

Нагадаємо, 4,6 млн грн готівки відобразили у травневих виторгах через реєстратори розрахункових операцій (РРО) суб’єкти роздрібної торгівлі, які отримали превентивні повідомлення від ДПС. 

Автор:
Світлана Манько