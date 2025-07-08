В Україні вивели із тіні майже 4,6 млн грн готівкових розрахунків у сфері торгівлі

4,6 млн грн готівки відобразили у травневих виторгах через реєстратори розрахункових операцій (РРО) суб’єкти роздрібної торгівлі, які отримали превентивні повідомлення від Державної податкової служби. 1302 такі листи через електронний кабінет одержали суб’єкти господарювання, у магазинах, кафе та ресторанах яких розрахунки у березні здійснювались винятково у безготівковій формі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС.

У відомстві зазначають, що мета повідомлень – привернути увагу платників податків до можливих порушень у разі непроведення розрахунків через РРО під час продажу товарів, зокрема за готівку.

Превентивні заходи ДПС у сфері роздрібної торгівлі

Так, порівнявши виторги за травень 2025 року з переліком платників, яким були направлені повідомлення, ДПС звітує про такі результати превентивної роботи:

близько 450 суб’єктів господарювання (34 % від повідомлених) відобразили у виторгах готівкові розрахунки, таким чином вивели з тіні близько 4,6 млн грн готівкової виручки;

відобразили у виторгах готівкові розрахунки, таким чином вивели з тіні близько 4,6 млн грн готівкової виручки; близько 300 суб’єктів господарювання (23 % від повідомлених) звітують про відсутність виторгів або РРО скасовані;

звітують про відсутність виторгів або РРО скасовані; понад 500 суб’єктів господарювання (43 %) продовжують здійснювати безготівкові розрахунки без відображення готівкових.

В ДПС констатують, що кількість суб’єктів сфери роздрібної торгівлі, які провадять діяльність через магазини, кафе та ресторани виключно безготівково зменшились.

Податківці попереджають, що моніторинг діяльності таких підприємців продовжується, щоб забезпечити повноту декларування виторгів і сплати податків. В ДПС переконані, що подальше використання повідомлень превентивного впливу дозволить зміцнити податкову дисципліну та сприяти прозорості у сфері роздрібної торгівлі.

Нагадаємо, понад 3,3 тис. суб’єктів господарювання отримали упереджувальні повідомлення від ДПС через “Електронний кабінет” щодо можливих порушень при розрахунках.

У січні–травні 2025 року обсяги виторгу, зафіксовані через РРО, зросли на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також додамо, що у травні 2025 року в Україні виторги підприємців, здійснені із застосуванням РРО, склали 473,4 млрд грн, а кількість чеків — 896,2 млн штук. Сума виторгів на третину більша, ніж у травні 2024 року.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

З 1 жовтня 2023 бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.