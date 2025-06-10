Сума виторгів бізнесу, проведених через касові апарати, у травні збільшилася на третину

У травні 2025 року в Україні виторги підприємців, здійснені із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО, склали 473,4 млрд грн, а кількість чеків — 896,2 млн штук. Сума виторгів на третину більша, ніж у травні 2024 року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Загалом за рік зростання склало 113,6 млрд грн або 31,6 %. У порівнянні ж із квітнем 2025 року виторг зріс на 28,5 млрд грн. Середньодобова сума, проведена через касові апарати сягнула 15,3 млрд грн, що свідчить про ефективність превентивних заходів ДПС.

ДПС також зафіксувала зростання і кількісті фіскальних операцій. У травні 2025 року було зареєстровано 896,2 млн чеків. Це на 48,1 млн чеків більше порівняно з квітнем 2025 року та на 81,4 млн більше, ніж у травні 2024 року. Середньодобова кількість чеків у травні перевищила 28,9 млн на день, що є наразі найвищим показником активності використання легальних способів розрахунків.

"Фактори зростання частки операцій, проведених через РРО / ПРРО, – роз’яснювальна робота ДПС, а також ефективний контроль за дотриманням фіскальної дисципліни. Такі дані є важливим економічним індикатором і свідчать про розширення легального сектору економіки", — зазначили у ДПС.

У службі вважаюь, що прозорість розрахунків та зручність електронних сервісів сприяють підвищенню рівня податкової культури та формуванню чесного конкурентного середовища.

Нагадаємо, у березні 2024 року в Україні було здійснено розрахункових операцій на суму 344 770 млн грн та видано 774,87 млн фіскальних чеків, що є наслідок введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання.