Сумма выручки бизнеса, проведенных через кассовые аппараты, в мае увеличилась на треть

В мае 2025 года в Украине выручки предпринимателей, осуществленные с применением регистраторов расчетных операций и программных РРО, составили 473,4 млрд грн, а количество чеков — 896,2 млн штук. Сумма выручки на треть больше, чем в мае 2024 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

В целом за год рост составил 113,6 млрд грн или 31,6%. По сравнению с апрелем 2025 года выручка выросла на 28,5 млрд грн. Среднесуточная сумма, проведенная через кассовые аппараты, достигла 15,3 млрд грн, что свидетельствует об эффективности превентивных мероприятий ГНС.

ГНС также зафиксировала рост и количество фискальных операций. В мае 2025 года было зарегистрировано 896,2 млн. чеков. Это на 48,1 млн. чеков больше по сравнению с апрелем 2025 года и на 81,4 млн. больше, чем в мае 2024 года. Среднесуточное количество чеков в мае превысило 28,9 млн в день, что является наивысшим показателем активности использования легальных способов расчетов.

"Факторы роста доли сделок, проведенных через РРО/ПРРО, – разъяснительная работа ГНС, а также эффективный контроль за соблюдением фискальной дисциплины. Такие данные являются важным экономическим индикатором и свидетельствуют о расширении легального сектора экономики", — отметили в ГНС.

В службе считают, что прозрачность расчетов и удобство электронных сервисов способствуют повышению уровня налоговой культуры и формированию честной конкурентной среды.

Напомним, в марте 2024 года в Украине были осуществлены расчетные операции на сумму 344 770 млн грн и выдано 774,87 млн фискальных чеков, что является следствием введения обязанности работы с регистраторами расчетных операций (РРО) и штрафов за их неиспользование.