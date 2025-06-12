З початку року виторг через РРО зріс на чверть

У січні–травні 2025 року обсяги виторгу, зафіксовані через реєстратори розрахункових операцій (РРО), зросли на 23,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

"Роздрібна торгівля є однією з найбільш активних у міжнародних ланцюгах постачання, а відтак – вразливою до маніпуляцій із трансфертного ціноутворення. Через нетиповий експорт дуже багато прибутків виводиться в інші низькооподатковані юрисдикції через заниження експортної ціни", — зазначила перша заступниця голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, ритейл, як один із драйверів економіки, забезпечив державному бюджету 51,1 млрд грн надходжень із початку року. Загалом ДПС виконала розпис Мінфіну на 111%, залучивши у травні майже 5,2 млрд грн понад план.

Водночас за результатами 16,5 тисячі фактичних перевірок, проведених цьогоріч, податкова зафіксувала типові порушення у сфері торгівлі. Серед найпоширеніших — видача фіктивних чеків, робота без застосування РРО/ПРРО, "дроблення" бізнесу із залученням ФОПів на спрощеній системі оподаткування, а також виплата зарплат "у конвертах".

Також додамо, що у травні 2025 року в Україні виторги підприємців, здійснені із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО, склали 473,4 млрд грн, а кількість чеків — 896,2 млн штук. Сума виторгів на третину більша, ніж у травні 2024 року.