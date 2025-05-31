У травні податкова перевиконала план бюджету на 5,2 млрд грн – ДПС

У травні 2025 року Україна перевиконала план надходжень до загального фонду державного бюджету на 5,2 мільярда гривень. Станом на 30 травня до бюджету надійшло 121,9 млрд грн платежів, що контролюються ДПС.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на голову Державної податкової служби Руслана Кравченка.

Це на 21,9% більше, ніж у травні 2024 року.

За п’ять місяців 2025 року перевиконання становить вже 51,6 млрд грн або 11% понад планові показники. Загальна сума надходжень до загального фонду з початку року сягнула 520,3 млрд грн, що на 79,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (+18,1%).

Основні податкові надходження у травні:

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО): 30,3 млрд грн, що на 10,7% більше запланованого;

Податок на прибуток підприємств: 45,4 млрд грн (+5,2% до плану);

Акциз з вироблених і ввезених товарів: 15,3 млрд грн (+3,3% до плану).

Державна податкова служба також прозвітувала про стабільне відшкодування ПДВ. У травні бізнесу було повернуто 15,5 млрд грн, а загалом з початку року — 70,9 млрд грн. Це на 23,8% або 13,6 млрд грн більше, ніж у січні–травні 2024 року.

"Стабільне перевиконання плану надходжень – результат спільної роботи з платниками податків. Завдання ДПС – не лише якісно адмініструвати податки, а і підвищити рівень довіри платників до Служби", — підкреслив Руслан Кравченко.

Додамо, що у першому кварталі податкова перевиконала план надходжень до державного бюджету на 36 млрд (+12,9 %). У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.