В мае налоговая перевыполнила план бюджета на 5,2 млрд грн – ГНС

В мае 2025 года Украина перевыполнила план поступлений в общий фонд государственного бюджета на 5,2 миллиарда гривен. По состоянию на 30 мая в бюджет поступило 121,9 млрд. грн.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Государственной налоговой службы Руслана Кравченко.

Это на 21,9% больше чем в мае 2024 года.

За пять месяцев 2025 года перевыполнение составляет уже 51,6 млрд грн или 11% сверх плановых показателей. Общая сумма поступлений в общий фонд с начала года составила 520,3 млрд грн, что на 79,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (+18,1%).

Основные налоговые поступления в мае:

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): 30,3 млрд грн, что на 10,7% больше запланированного;

Налог на прибыль предприятий: 45,4 млрд грн (+5,2% к плану);

Акциз по производимым и ввезенным товарам: 15,3 млрд грн (+3,3% к плану).

Государственная налоговая служба также отчиталась о стабильном возмещении НДС. В мае бизнесу было возвращено 15,5 млрд грн, в целом с начала года — 70,9 млрд грн. Это на 23,8% или 13,6 млрд грн больше, чем в январе-мае 2024 года.

"Стабильное перевыполнение плана поступлений – результат совместной работы с налогоплательщиками. Задача ГНС – не только качественно администрировать налоги, но и повысить уровень доверия плательщиков к Службе", — подчеркнул Руслан Кравченко.

Добавим, что в первом квартале налоговая перевыполнила план поступлений в государственный бюджет на 36 млрд (+12,9%). В марте показатели поступлений перевыполнены на 14 млрд грн.