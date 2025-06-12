С начала года выручка из-за РРО выросла на четверть

В январе-мае 2025 г. объемы выручки, зафиксированные через регистраторы расчетных операций (РРО), выросли на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственной налоговой службы.

"Розничная торговля является одной из наиболее активных в международных цепях поставок, а затем – уязвимой к манипуляциям по трансфертному ценообразованию. Из-за нетипичного экспорта очень много доходов выводится в другие низкооблагаемые юрисдикции из-за занижения экспортной цены", — отметила первая заместитель председателя ГНС Леся Карнау.

По ее словам, ритейл как один из драйверов экономики обеспечил государственному бюджету 51,1 млрд грн поступлений с начала года. В общей сложности ГНС выполнила роспись Минфина на 111%, привлекая в мае почти 5,2 млрд грн сверх плана .

В то же время по результатам 16,5 тысяч фактических проверок, проведенных в этом году, налоговая зафиксировала типовые нарушения в сфере торговли. Среди наиболее распространенных — выдача фиктивных чеков, работа без применения РРО/ПРРО, "дробление" бизнеса с привлечением ФЛП на упрощенной системе налогообложения, а также выплата зарплат "в конвертах".

Также добавим, что в мае 2025 года в Украине выручки предпринимателей, осуществленные с применением регистраторов расчетных операций и программных РРО, составили 473,4 млрд. грн., а количество чеков — 896,2 млн. штук. Сумма выручки на треть больше, чем в мае 2024 года.