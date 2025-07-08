В Украине вывели из тени почти 4,6 млн грн наличных расчетов в сфере торговли

4,6 млн грн наличных отразили в майских выручках через регистраторы расчетных операций (РРО) субъекты розничной торговли, получившие превентивные сообщения от Государственной налоговой службы 1302 такие письма через электронный кабинет получили субъекты хозяйствования, в магазинах, кафе и ресторанах каких расчетов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС.

В ведомстве отмечают, что цель уведомлений – привлечь внимание налогоплательщиков к возможным нарушениям в случае непроведения расчетов через РРО при продаже товаров, в том числе за наличные.

Превентивные мероприятия ГНС в сфере розничной торговли

Так, сравнив выручки за май 2025 года с перечнем плательщиков, которым были направлены сообщения, ГНС отчитывается о следующих результатах превентивной работы:

около 450 субъектов хозяйствования (34% от уведомленных) отразили в выручках наличные расчеты, таким образом вывели из тени около 4,6 млн. грн. наличной выручки;

отразили в выручках наличные расчеты, таким образом вывели из тени около 4,6 млн. грн. наличной выручки; около 300 субъектов ведения хозяйства (23% от сообщенных) отчитываются об отсутствии выручки или РРО отменены;

отчитываются об отсутствии выручки или РРО отменены; более 500 субъектов ведения хозяйства (43 %) продолжают производить безналичные расчеты без отражения наличных.

В ГНС констатируют, что количество субъектов сферы розничной торговли, осуществляющих деятельность через магазины, кафе и рестораны, исключительно безналично уменьшились.

Налоговики предупреждают, что мониторинг деятельности таких предпринимателей продолжается, чтобы обеспечить полноту декларирования выручки и уплаты налогов. В ГНС уверены, что дальнейшее использование сообщений превентивного влияния позволит укрепить налоговую дисциплину и способствовать прозрачности в сфере розничной торговли.

Напомним, более 3,3 тыс. субъектов хозяйствования получили предупредительные сообщения от ГНС через "Электронный кабинет" о возможных нарушениях при расчетах.

В январе-мае 2025 года Объемы выручки, зафиксированные через РРО, выросли на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также добавим, что в мае 2025 года в Украине выручки предпринимателей, осуществленные с применением РРО, составили 473,4 млрд. грн., а количество чеков — 896,2 млн. штук. Сумма выручки на треть больше, чем в мае 2024 года.

Возврат штрафов за отсутствие РРО

Закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для ФЛП вступил в силу 1 января 2021 года. Однако из-за многочисленных протестов и коронакриза Верховная Рада продлила переходный период для предпринимателей на год.

В начале Великой войны государство запретило штрафовать предпринимателей за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Позже Рада приняла законопроект №8401 и этот мораторий был отменен.

С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.