В Нацбанке подсчитали, сколько реально зарабатывают украинцы: что происходит на рынке труда

Национальный банк Украины опубликовал аналитические данные о ситуации на отечественном рынке труда по состоянию на июль 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ.

Кого больше: работников или вакансий

По данным центробанка, в июне рост предложений труда в Украине оживился.

Рост количества резюме в июне опережал рост количества вакансий — в среднем количество резюме выросло на 33% год к году, а вакансий — на 6%.

В то же время сохраняются значительные секторальные диспропорции: больше всего в июне выросло количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях (по 82%), в то время как рост количества вакансий в этих секторах значительно отставал. Наибольший рост количества вакансий зафиксирован в сфере обороны и безопасности (на 61% в годовом измерении) .

Дефицит рабочей силы остается проблемой

Однако нехватка рабочей силы остается существенной проблемой для предприятий. По опросу Института экономических исследований и политических консультаций, недостаток работников остается наибольшим препятствием для ведения бизнеса. Однако благодаря расширению предложения труда поиск квалифицированных работников в 2025 году несколько облегчился. На фоне дефицита рабочей силы выросла доля вакансий для студентов и пенсионеров по сравнению с началом года.

Что происходит с зарплатами

Нехватка работников и дальше поддерживает рост номинальных зарплат высокими темпами, более 20% (год к году) в 2025-м. Однако из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9,2 % в годовом измерении. Их рост в дальнейшем замедлялся и во ІІ квартале.

Ранее Delo.ua писало о том, сколько получают украинские айтишники в 2025 году. Зарплаты украинских разработчиков продолжают расти для сеньоров и лидов/руководителей, тогда как у мидлов, особенно работающих в сервисных и аутстафинговых компаниях и имеющих опыт 2-6 лет, наблюдается снижение.

Также издание писало о том, что в Украине должна вырасти минимальная зарплата для строителей. Вдвое. Соответствующее отраслевое соглашение подписано между Министерством развития громад и территорий Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.