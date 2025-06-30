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Каждая вторая предложенная работа нашла своего работника: где в Украине больше вакансий

Работа
Служба занятости нашла работников на 45% предоставленных работодателями вакансий

За 5 месяцев 2025 г. Государственная служба занятости укомплектовала 45% вакантных должностей, то есть почти каждая вторая предложенная работа нашла своего работника.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости Украины.

По данным ведомства, больше всего мест для трудоустройства предложил Львовский центр занятости. Его потребность в кадрах составила около 29 тысяч человек.

На втором месте по количеству вакансий оказалась Днепропетровская область почти с 14 тысячами предложений работы. Третьим стал Киев из почти 11,5 тысячи.

Среди областей лидеров по предложениям более 10 тысяч вакансий оказались:

  • Киевская область,
  • Полтавская область,
  • Харьковская область,
  • Хмельницкая область.

Больше людей удалось трудоустроить Днепропетровскому центру занятости – почти 11 тысяч человек, за ним следуют Львовская, Полтавская и Харьковская области – по 6 тысяч трудоустроенных соискателей работы.

Среди областей лидеров по количеству трудоустроенных, а это 5 тысяч человек – Винницкая, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенькая и Хмельницкая области.

Напомним, только 20% безработных указывают желаемую зарплату от 20 тысяч гривен. Большинство готово работать за меньшую сумму, причем половина из них ищет работу только на неполный день.

Автор:
Светлана Манько