Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,87

+0,04

EUR

48,02

--0,18

Наличный курс:

USD

41,80

41,72

EUR

48,78

48,60

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинцы тратят на поиск работы в среднем 51 день: какие профессии наиболее востребованы

женщина, ноутбук
Украинцы тратят на поиск работы около 2 месяцев. / Freepik

Средний показатель времени поиска новой работы в Украине составляет 51-й день по данным января-мая 2025 года. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 50 дней, а в 2023 году – 60 дней. Однако представители пяти профессий могут найти новое место работы всего за неделю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Кому легко найти работу?

В то же время есть профессионалы, которые находят работу через неделю. Это представители следующих профессий:

  • научные сотрудники;
  • врачи;
  • электрослесари;
  • машинисты;
  • горняки.

Кроме того, быстро находят работу техники-механики сельскохозяйственного производства, монтажники строительных машин и механизмов, зоотехники, производители художественных изделий из лозы.

Кому сложно найти работу?

Если же говорить о представителях профессий, которым найти работу сложно, то это:

  • брикетировщики (специалисты, занимающиеся производством топливных брикетов из разных видов биомассы, таких как опилки, солома, шелуха подсолнечника и прочее);
  • специалисты по интервьюированию (лицо, собирающее первичную информацию, проводя интервью с людьми);
  • организаторы ритуалов (работники, организующие и проводящие церемонии похорон);
  • репетиторы по технике языка (люди, помогающие актерам повышать их профессиональную квалификацию);
  • обработчики тканей и волокон (мастера по подготовке к покраске, печати на тканях, отделке после покраски).

Напомним, в мае 2025 г. украинский рынок труда продолжил демонстрировать рост как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей работы. Количество новых вакансий выросло на 7% в годовом измерении, а количество резюме – на 36%.

Автор:
Татьяна Ковальчук