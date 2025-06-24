Украинцы тратят на поиск работы в среднем 51 день: какие профессии наиболее востребованы

Средний показатель времени поиска новой работы в Украине составляет 51-й день по данным января-мая 2025 года. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 50 дней, а в 2023 году – 60 дней. Однако представители пяти профессий могут найти новое место работы всего за неделю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

Кому легко найти работу?

В то же время есть профессионалы, которые находят работу через неделю. Это представители следующих профессий:

научные сотрудники;

врачи;

электрослесари;

машинисты;

горняки.

Кроме того, быстро находят работу техники-механики сельскохозяйственного производства, монтажники строительных машин и механизмов, зоотехники, производители художественных изделий из лозы.

Кому сложно найти работу?

Если же говорить о представителях профессий, которым найти работу сложно, то это:

брикетировщики (специалисты, занимающиеся производством топливных брикетов из разных видов биомассы, таких как опилки, солома, шелуха подсолнечника и прочее);

специалисты по интервьюированию (лицо, собирающее первичную информацию, проводя интервью с людьми);

организаторы ритуалов (работники, организующие и проводящие церемонии похорон);

репетиторы по технике языка (люди, помогающие актерам повышать их профессиональную квалификацию);

обработчики тканей и волокон (мастера по подготовке к покраске, печати на тканях, отделке после покраски).

Напомним, в мае 2025 г. украинский рынок труда продолжил демонстрировать рост как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей работы. Количество новых вакансий выросло на 7% в годовом измерении, а количество резюме – на 36%.