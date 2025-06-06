В мае на рынке труда росли и спрос, и предложение, но дефицит кадров сохраняется

В мае 2025 г. украинский рынок труда продолжил демонстрировать рост как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей работы. Количество новых вакансий выросло на 7% в годовом измерении, а количество резюме – на 36%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины.

Такой опережающий рост предложения рабочей силы частично смягчил дефицит работников, однако проблема остается острой и продолжает сдерживать производственную активность предприятий.

К тому же, как отмечает НБУ, на рынке сохраняется существенное несоответствие между профессиями, предлагаемыми работодателями, и специализацией соискателей работы.

Нехватка кадров продолжает оказывать давление на рост номинальных зарплат. Тем не менее, высокая инфляция замедляет рост реальных доходов граждан. По информации с платформ по поиску работы и данным Государственной службы занятости, ожидания работников относительно уровня оплаты труда в большинстве своем отвечают предложениям работодателей.

Это, в свою очередь, ограничивает простор для дальнейшего стремительного роста зарплат.

В ответ на нехватку персонала компании все чаще применяют неценовые методы привлечения работников — в частности, предлагают жилье, гибкий график или дистанционную форму занятости.

Добавим, на на рынке труда пользуются спросом продавцы, водители, бухгалтеры и грузчики. Самый большой дефицит кадров наблюдается среди квалифицированных рабочих и профессионалов.