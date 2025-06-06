У травні на ринку праці зростали і попит, і пропозиція, але дефіцит кадрів зберігається

У травні 2025 року український ринок праці продовжив демонструвати зростання як з боку роботодавців, так і з боку шукачів роботи. Кількість нових вакансій зросла на 7% у річному вимірі, а кількість резюме — на 36%.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України.

Таке випереджаюче зростання пропозиції робочої сили частково пом’якшило дефіцит працівників, однак проблема залишається гострою і продовжує стримувати виробничу активність підприємств.

До того ж, як зазначає НБУ, на ринку зберігається суттєва невідповідність між професіями, які пропонують роботодавці, та спеціалізацією шукачів роботи.

Брак кадрів продовжує чинити тиск на зростання номінальних зарплат. Однак висока інфляція уповільнює зростання реальних доходів громадян. За інформацією з платформ з пошуку роботи та даними Державної служби зайнятості, очікування працівників щодо рівня оплати праці наразі здебільшого відповідають пропозиціям роботодавців.

Це, своєю чергою, обмежує простір для подальшого стрімкого зростання зарплат.

У відповідь на нестачу персоналу компанії дедалі частіше застосовують нецінові методи залучення працівників — зокрема, пропонують житло, гнучкий графік або дистанційну форму зайнятості.

Додамо, на ринку праці користуються попитом продавці, водії, бухгалтери та вантажники. Найбільший дефіцит кадрів спостерігається серед кваліфікованих робітників та професіоналів.