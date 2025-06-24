Українці витрачають на пошук роботи в середньому 51 день: які професії найбільш затребувані

Середній показник часу пошуку нової роботи в Україні становить 51 день за даними січня-травня 2025 року. Для порівняння, у минулому році цей показник становив 50 днів, а у 2023 році – 60 днів. Однак, представники п’яти професій можуть знайти нове місце роботи всього за тиждень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Кому легко знайти роботу?

Водночас є професіонали, які знаходять роботу за тиждень. Це представники наступних професій:

наукові співробітники;

лікарі;

електрослюсарі;

машиністи;

гірники.

Крім того, швидко знаходять роботу техніки-механіки сільськогосподарського виробництва, монтажники будівельних машин та механізмів, зоотехніки, виробники художніх виробів з лози.

Кому складно знайти роботу?

Якщо ж говорити про представників професій, яким знайти роботу складно, то це:

брикетувальники (фахівці, які займаються виробництвом паливних брикетів з різних видів біомаси, таких як тирса, солома, лушпиння соняшника та інше);

фахівці з інтерв’ювання (особа, яка збирає первинну інформацію, проводячи інтерв’ю з людьми);

організатори ритуалів (працівники, які організовують і проводять церемонії похорон);

репетитори з техніки мови (люди, які допомагають акторам підвищувати їх професійну кваліфікацію);

оброблювачі тканин та волокон (майстри з підготовки до фарбування, друку на тканинах, обробки після фарбування).

Нагадаємо, у травні 2025 року український ринок праці продовжив демонструвати зростання як з боку роботодавців, так і з боку шукачів роботи. Кількість нових вакансій зросла на 7% у річному вимірі, а кількість резюме — на 36%.