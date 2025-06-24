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Українці витрачають на пошук роботи в середньому 51 день: які професії найбільш затребувані

жінка, ноутбук
Українці витрачають на пошук роботи майже 2 місяці. / Freepik

Середній показник часу пошуку нової роботи в Україні становить 51 день за даними січня-травня 2025 року. Для порівняння, у минулому році цей показник становив 50 днів, а у 2023 році – 60 днів. Однак, представники п’яти професій можуть знайти нове місце роботи всього за тиждень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Кому легко знайти роботу?

Водночас є професіонали, які знаходять роботу за тиждень. Це представники наступних професій:

  • наукові співробітники; 
  • лікарі; 
  • електрослюсарі; 
  • машиністи; 
  • гірники.

Крім того, швидко знаходять роботу техніки-механіки сільськогосподарського виробництва, монтажники будівельних машин та механізмів, зоотехніки, виробники художніх виробів з лози.

Кому складно знайти роботу?

Якщо ж говорити про представників професій, яким знайти роботу складно, то це:

  • брикетувальники (фахівці, які займаються виробництвом паливних брикетів з різних видів біомаси, таких як тирса, солома, лушпиння соняшника та інше); 
  • фахівці з інтерв’ювання (особа, яка збирає первинну інформацію, проводячи інтерв’ю з людьми); 
  • організатори ритуалів (працівники, які організовують і проводять церемонії похорон); 
  • репетитори з техніки мови (люди, які допомагають акторам підвищувати їх професійну кваліфікацію); 
  • оброблювачі тканин та волокон (майстри з підготовки до фарбування, друку на тканинах, обробки після фарбування).

Нагадаємо, у травні 2025 року український ринок праці продовжив демонструвати зростання як з боку роботодавців, так і з боку шукачів роботи. Кількість нових вакансій зросла на 7% у річному вимірі, а кількість резюме — на 36%.

Автор:
Тетяна Ковальчук