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Кожна друга запропонована робота знайшла свого працівника: де в Україні найбільше вакансій

Робота
Служба зайнятості знайшла працівників на 45% наданих роботодавцями вакансій

За 5 місяців 2025 року Державна служба зайнятості укомплектувала 45% вакантних посад, тобто майже кожна друга запропонована робота знайшла свого працівника.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної служби зайнятості України.

За даними відомства, найбільше місць для працевлаштування запропонував Львівський центр зайнятості. Його потреба в кадрах становила майже 29 тисяч осіб.

На другому місці за кількістю вакансій опинилася Дніпропетровська область з майже 14 тисячами пропозицій роботи. Третім став Київ з майже 11,5 тисяч.

Серед областей лідерів за пропозиціями понад 10 тисяч вакансій опинилися:

  • Київська область, 
  • Полтавська область, 
  • Харківська область,
  • Хмельницька область.

Найбільше людей вдалося працевлаштувати Дніпропетровському центру зайнятості – майже 11 тисяч осіб, за ним слідують Львівська, Полтавська та Харківська області – по 6 тисяч працевлаштованих шукачів роботи.

Серед областей лідерів за кількістю працевлаштованих, а це 5 тисяч осіб, – Вінницька, Івано-Франківська, Одеська, Рівненька та Хмельницька області.

Нагадаємо, лише 20% безробітних вказують бажану зарплату від 20 тисяч гривень. Більшість готова працювати за меншу суму, причому половина з них шукає роботу лише на неповний день. 

Автор:
Світлана Манько