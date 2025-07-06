Минимальная зарплата для строителей вырастет вдвое

В Бородянке подписано новое Отраслевое соглашение между Министерством развития общин и территорий Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Документ, определяющий условия труда для десятков тысяч работников отрасли, предполагает существенное повышение минимальной заработной платы.

Отраслевое соглашение заключено на период 2025–2027 годов и является обязательным для выполнения для всех предприятий, учреждений и организаций, работающих в сфере строительства и производства строительных материалов. На ее основе должны быть заключены или обновлены коллективные договоры.

Ключевым нововведением является повышение размера гарантированной тарифной ставки до 401% прожиточного минимума, что составляет 12 142 гривны. Для сравнения, ранее минимальная зарплата в отрасли составила 6995 гривен (231% прожиточного минимума).

Кроме финансовых изменений, соглашение содержит положения относительно безопасности труда, квалификационных требований, организации производственных процессов, правовой защиты работников, легализации занятости, профессионального обучения и контроля за исполнением договорных обязательств.

Кулеба подчеркнул, что над документом совместно работали специалисты министерства, представители профсоюзов, подрядных организаций, производители стройматериалов, эксперты и ученые. По его словам, такое сотрудничество является примером совместной ответственности перед теми, кто ежедневно работает над восстановлением Украины.

В январе-апреле 2025 года Государственная служба занятости предложила около 165 тыс. вакансий, из которых на 1 мая оставались актуальными около 62 тыс. Уровень заработной платы варьировался от 8 до 115 тысяч гривен в месяц.