Мінімальна зарплата для будівельників зросте вдвічі

У Бородянці підписано нову Галузеву угоду між Міністерством розвитку громад і територій України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

Документ, який визначає умови праці для десятків тисяч працівників галузі, передбачає істотне підвищення мінімальної зарплати.

Галузева угода укладена на період 2025–2027 років і є обов’язковою до виконання для всіх підприємств, установ та організацій, які працюють у сфері будівництва та виробництва будівельних матеріалів. На її основі мають бути укладені або оновлені колективні договори.

Ключовим нововведенням є підвищення розміру гарантованої тарифної ставки до 401% прожиткового мінімуму, що наразі становить 12 142 гривні. Для порівняння, раніше мінімальна зарплата в галузі становила 6 995 гривень (231% прожиткового мінімуму).

Окрім фінансових змін, угода містить положення щодо безпеки праці, кваліфікаційних вимог, організації виробничих процесів, правового захисту працівників, легалізації зайнятості, професійного навчання та контролю за виконанням договірних зобовʼязань.

Кулеба підкреслив, що над документом спільно працювали фахівці міністерства, представники профспілок, підрядних організацій, виробники будматеріалів, експерти та науковці. За його словами, така співпраця є прикладом спільної відповідальності перед тими, хто щодня працює над відновленням України.

У січні-квітні 2025 року Державна служба зайнятості запропонувала майже 165 тис. вакансій, з яких станом на 1 травня залишалися актуальними близько 62 тис. Рівень заробітної плати варіювався від 8 до 115 тисяч гривень на місяць.