Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 8 июня

По состоянию на 8 июня 2026 года в Украине продолжает дешеветь молодой картофель, цены на огурцы и помидоры снизились, стоимость овощей борщового набора остается стабильной.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 8 июня:

Овощ Цена Смена Картофель 12-16 грн +0% Картофель молодой 45-80 грн -5% Лук 11-13 грн 0% Морковь 26-30 грн 0% Капуста молодая 15-18 грн -11,1% Помидоры 90-110 грн -10% Огурцы 30-35 грн – 47%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

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Какие овощи подорожали больше всего

В Украине продолжается сезонное понижение цен на помидоры. Увеличение предложения томатов по летним теплицам и замедление продаж заставили производителей пересмотреть ценовую политику, из-за чего стоимость продукции за неделю снизилась в среднем на 15%.

Молодой украинский картофель начал в этом году стоить дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 45 грн/кг.

В то же время "борщовые" овощи прошлогоднего урожая не изменились в стоимости - Цены на старый картофель находятся в пределах 12-16 грн/кг.

Прогноз цен

На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.

Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.

Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.

Рост цен в мае-июне неизбежен из-за уменьшения качественных запасов в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.