- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 8 июня
По состоянию на 8 июня 2026 года в Украине продолжает дешеветь молодой картофель, цены на огурцы и помидоры снизились, стоимость овощей борщового набора остается стабильной.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 8 июня:
|Овощ
|Цена
|Смена
|Картофель
|12-16 грн
|+0%
|Картофель молодой
|45-80 грн
|-5%
|Лук
|11-13 грн
|0%
|Морковь
|26-30 грн
|0%
|Капуста молодая
|15-18 грн
|-11,1%
|Помидоры
|90-110 грн
|-10%
|Огурцы
|30-35 грн
|– 47%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые помидоры и картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самая дешевая капуста
Какие овощи подорожали больше всего
В Украине продолжается сезонное понижение цен на помидоры. Увеличение предложения томатов по летним теплицам и замедление продаж заставили производителей пересмотреть ценовую политику, из-за чего стоимость продукции за неделю снизилась в среднем на 15%.
Молодой украинский картофель начал в этом году стоить дешевле импортного. В последнюю декаду мая она отпускалась в среднем по 60 грн/кг, а сейчас – по 45 грн/кг.
В то же время "борщовые" овощи прошлогоднего урожая не изменились в стоимости - Цены на старый картофель находятся в пределах 12-16 грн/кг.
Прогноз цен
На старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.
Традиционно летом цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук падают благодаря новому урожаю из открытого грунта преимущественно в июне-июле.
Тем не менее, в этом году весенние заморозки отсрочили поступление ранней продукции, а высокая себестоимость производства будет удерживать цены.
Рост цен в мае-июне неизбежен из-за уменьшения качественных запасов в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влечет средние цены вверх.