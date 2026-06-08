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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 8 червня

картопля
Вартість овочів борщового набору залишається стабільною. / Delo.ua

Станом на 8 червня 2026 року в Україні продовжує дешевшати молода картопля, ціни на огірки та помідори знизилися, водночас вартість овочів борщового набору залишається стабільною.

Ціни на овочі

 Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві,  актуальна вартість овочів станом на 8 червня наступна:

Овоч Ціна Зміна
Картопля 12-16 грн +0%
Картопля молода 45-80 грн -5%
Цибуля 11-13 грн 0%
Морква 26-30 грн 0%
Капуста молода 15-18 грн -11,1%
Помідори 90-110 грн -10%
Огірки 30-35 грн - 47%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості
АТБ найдешевші помідори та картопля 
Сільпо широкий асортимент овочів
Novus найдешевша капуста

Які овочі подорожчали найбільше  

В Україні продовжується сезонне зниження цін на помідори. Збільшення пропозиції томатів із літніх теплиць та уповільнення продажів змусили виробників переглянути цінову політику, через що вартість продукції за тиждень знизилася в середньому на 15%.

Молода українська картопля почала в цьому році коштувати дешевше, ніж імпортна. В останню декаду травня її відпускали в середньому по 60 грн/кг, а зараз – по 45 грн/кг. 

В той же час "борщові" овочі минулорічного врожаю не змінилися у вартості – Ціни на стару картоплю перебувають у межах 12-16 грн/кг.

Прогноз цін

На старті літа ціни на овочі борщового набору в Україні очікуються близькими до минулорічних. Однак наприкінці сезону овочі можуть подешевшати не так суттєво, як торік, тож середні ціни залишаться на 5-15% вищими.  

Традиційно влітку ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю падають завдяки новому врожаю з відкритого ґрунту переважно у червні-липні.

Проте цього року весняні заморозки відтермінували надходження ранньої продукції, а висока собівартість виробництва утримуватиме ціни. 

 Зростання цін у травні-червні є неминучим через зменшення якісних запасів у сховищах. Оскільки перехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча рання продукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору. 

Автор:
Світлана Манько