У 8 разів більше вакансій: як змінилась пропозиція на роботу з бронюванням в Україні

робота
Як змінились пропозиція на роботу з бронюванням

Сьогодні шукачі роботи все частіше звертають увагу на можливість бронювання при працевлаштуванні. У свою чергу, роботодавці стали значно більше пропонувати подібних вакансій.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

За даними аналітиків, за останній рік кількість вакансій із можливістю бронювання збільшилась у 8 разів. Особливо помітне зростання відбулося в сегменті робітничих професій – сфер, що є особливо важливими для функціонування окремих галузей української економіки.

Як змінились пропозиція на роботу з бронюванням

Найбільше таких вакансій по Україні – у категорії “Виробництво, робітничі спеціальності” у розділі “Інше”. Тут зазвичай пропонують вакансії на виробництві (пилорамщики, кухарі, оператори верстатів, електрики, заправники тощо). Кількість оголошень із цими вакансіями стала* більшою в 11 разів.

Вакансії із можливістю бронювання є й в інших категоріях. Якщо у жовтні 2024 їх були десятки, то у жовтні 2025 – сотні, а подекуди й більше тисячі. Зокрема найбільш помітне зростання пропозиції від роботодавців спостерігали на такі вакансії:

  • Різноробочий, кількість оголошень зросла у 18 разів.
  • Продавець, кількість оголошень зросла у 13 разів.
  • Будівельник, кількість оголошень зросла у 9 разів.
  • Вантажник, кількість оголошень зросла у 8 разів.
  • Водій, кількість оголошень зросла у 5 разів.

Зміни у попиті: на які вакансії з бронюванням найбільше відгуків

Попит на вакансії із можливістю бронювання також зріс. У жовтні 2025, якщо порівнювати з жовтнем 2024, кількість відгуків загалом в Україні стала вищою у 16 разів: їхня кількість зросла від десятків до сотень та тисяч.

У переліку вакансій, які є затребуваними серед шукачів роботи, переважно ті ж, які у топі і серед роботодавців. Серед них:

  • Продавець, кількість відгуків зросла у 66 разів.
  • Різноробочий, кількість відгуків зросла у 38 разів.
  • Будівельник, кількість відгуків зросла у 9 разів.
  • Водій, кількість відгуків зросла у 8 разів.
  • Вантажник, кількість відгуків зросла у 7 разів.

У яких областях найбільше вакансій з бронюванням

У жовтні 2025 року найбільше вакансій із можливістю бронювання фіксували у Київській області: майже 2 тисячі. У межах від 300 до 700 у Дніпропетровській, Львівській, Харківській, Одеській областях. Дещо менше – у Запорізькій та Івано-Франківській (від 200 до 250). У інших регіонах кількість пропозицій роботи з бронюванням на платформі переважно варіюється від 100 до 200.

Найвищі медіанні зарплати на вакансії із бронюванням у жовтні 2025 спостерігали в областях:

  • Івано-Франківська – 40 тис. грн.
  • Херсонська та Тернопільська – 35 тис. грн.
  • Київська – 33,4 тис. грн.
  • Львівська та Волинська – 32,5 тис. грн.

"Ринок вакансій із можливістю бронювання стрімко розвивається: за рік їхня кількість на платформі збільшилася в рази, а в окремих категоріях – у десятки разів. Найбільший попит і пропозиція зосереджені у робітничих спеціальностях, де медіанні зарплати залишаються конкурентними. Інтерес шукачів роботи по Україні теж зріс: відгуків стало у 16 разів більше. Регіонально лідирує Київщина та західні області, де фіксують і найвищі зарплати за такими вакансіями", - підсумовують аналітики.

Нагадаємо, третина українців, які шукають роботу, вважають прийнятним рівень заробітної плати від 20 до 30 тисяч гривень.  До 10 тисяч гривень готові отримувати лише 4% респондентів.

Автор:
Світлана Манько