В 8 раз больше вакансий: как изменилось предложение о работе с бронированием в Украине

Сегодня искатели роботы все чаще обращают внимание на возможность бронирования при трудоустройстве. В свою очередь, работодатели стали гораздо больше предлагать подобные вакансии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

По данным аналитиков, за последний год количество вакансий с возможностью бронирования увеличилось в 8 раз. Особенно заметный рост произошел в сегменте рабочих профессий – сфер, особенно важных для функционирования отдельных отраслей украинской экономики.

Как изменилось предложение на работу с бронированием

Больше таких вакансий по Украине – в категории “Производство, рабочие специальности” в разделе “Другое”. Здесь обычно предлагают вакансии на производстве (пилорамщики, повара, операторы станков, электричества, заправщики и т.п.). Количество объявлений с этими вакансиями стало * больше в 11 раз.

Вакансии с возможностью бронирования есть и в других категориях. Если в октябре 2024 их были десятки, то в октябре 2025 – сотни, а иногда и больше тысячи. В частности, наиболее заметный рост предложения от работодателей наблюдали на следующие вакансии:

Разнорабочий , количество объявлений выросло в 18 раз .

Продавец , количество объявлений выросло в 13 раз .

Строитель , количество объявлений выросло в 9 раз .

Грузчик , количество объявлений выросло в 8 раз .

Водитель , количество объявлений выросло в 5 раз .

Изменения в спросе: на какие вакансии с бронированием больше отзывов

Спрос на вакансии с возможностью бронирования также возрос. В октябре 2025, если сравнивать с октябрем 2024, количество отзывов в целом в Украине стало выше в 16 раз : их количество выросло от десятков до сотен и тысяч.

В перечне вакансий, востребованных среди соискателей работы, преимущественно те же, которые в топе и среди работодателей. Среди них:

Продавец , количество отзывов выросло в 66 раз .

Разнорабочий , количество отзывов выросло в 38 раз .

Строитель , количество отзывов выросло в 9 раз .

Водитель , количество отзывов выросло в 8 раз .

Грузчик , количество отзывов выросло в 7 раз .

В каких областях больше всего вакансий с бронированием

В октябре 2025 года больше вакансий с возможностью бронирования фиксировали в Киевской области: почти 2 тысячи. В пределах от 300 до 700 в Днепропетровской , Львовской , Харьковской , Одесской областях. Несколько меньше – в Запорожской и Ивано-Франковской (от 200 до 250). В других регионах количество предложений по бронированию на платформе преимущественно варьируется от 100 до 200.

Самые высокие медиа зарплаты на вакансии с бронированием в октябре 2025 наблюдали в областях:

Ивано-Франковская – 40 тыс. грн.

Херсонская и Тернопольская – 35 тысяч гривен.

Киевская – 33,4 тыс. грн.

Львовская и Волынская – 32,5 тыс. грн.

"Рынок вакансий с возможностью бронирования стремительно развивается: за год их количество на платформе увеличилось в разы, а в отдельных категориях – в десятки раз. Наибольший спрос и предложение сосредоточены в рабочих специальностях, где медианные зарплаты остаются конкурентными. Интерес соискателей работы по Украине тоже увеличился: и западные области, где фиксируют и самые высокие зарплаты по таким вакансиям", - заключают аналитики.

Напомним, треть ищущих работу украинцев считают приемлемым уровень заработной платы от 20 до 30 тысяч гривен. До 10 тысяч гривен готовы получать всего 4% респондентов.