Украинцы повышают планку: какой размер зарплат становится новой нормой и что влияет на их уровень

Финансовые ожидания украинцев существенно выросли: большинство кандидатов ориентируются на зарплаты от 20–30 тыс. грн, а на фриланс-рынке быстро формируется прослойка специалистов с доходами $1000–3000+ в месяц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на OLX Работа.

Эксперты отмечают: украинский рынок труда все меньше живет логикой "лишь бы была работа". Согласно данным OLX, ключевым фактором для кандидатов становится уровень оплаты, а не сам факт трудоустройства.

Самый популярный запрос — зарплата 20–30 тыс. грн в месяц, еще около трети соискателей рассматривают предложения в диапазоне 30–50 тыс. грн, а почти каждый пятый ожидает дохода от 50 тыс. грн.

В то же время, только 17% опрошенных готовы работать за 10–20 тыс. грн, а примерно 4% — за оплату до 10 тыс. грн. В долларовом эквиваленте это означает, что значительная часть украинцев ориентируется на доход от $800–1200 и выше.

В классическом найме такие ожидания чаще всего связаны с ИТ, финансами, управленческими ролями или позициями ключевых специалистов в крупных компаниях.

Фриланс: где начинаются $1000+

Параллельно меняется и структура доходов на фриланс-рынке. Исследовательский центр Freelancehunt проанализировал заработки 960 фрилансеров, работавших еще до полномасштабной войны и сохранивших активность.

Анализ охватил самые популярные категории — программирование, дизайн, тексты, продвижение, фото- и видеопродакшн и услуги.

В сегментах "Работа с текстами" и "Фото, аудио и видео" большинство специалистов пока зарабатывают до $500 в месяц — 58,9% и 56,7% соответственно.

В то же время в дизайне и арт-направлениях картина более диверсифицирована: 37,1% фрилансеров уже находятся в диапазоне $500–1000, а более 5% получают $3000+.

Наиболее заметный рост доходов фиксируется в программировании, продвижении и различных сервисных услугах. В категории "Услуги" более 36% фрилансеров зарабатывают до $500, однако еще 27,3% уже вышли на уровень $1000-2000, а 9,1% — превысили отметку $3000.

В программировании почти четверть специалистов получают $1000-2000 в месяц, а в "Продвижении" более 30% специалистов зарабатывают более $1000, из них 11,5% — более $3000.

Роль узкой экспертизы и AI

Исследование Freelancehunt также показывает четкую корреляцию между доходами, узкой специализацией и работой с иностранными заказчиками. Отдельный фактор — активное использование искусственного интеллекта: среди фрилансеров, интегрировавших AI в свои рабочие процессы, 63% сообщили о росте дохода.

В итоге рынок труда все более отчетливо сигнализирует: как в наемной работе, так и на фрилансе украинцы все чаще ориентируются на качественные, хорошо оплачиваемые возможности, а не на компромиссные варианты с минимальным доходом. Это формирует новую финансовую "норму" — с фокусом на профессиональное развитие, технологии и более высокую добавленную стоимость труда.

