Володіння AI підвищило зарплати українських фахівців майже на 40% — дослідження

У 2025 році середня зарплата спеціалістів із навичками штучного інтелекту зросла майже на 40%. Найвищі доходи отримують IT-фахівці, проте AI-компетенції дедалі більше цінуються й у фінансах, маркетингу та управлінні, де володіння інструментами штучного інтелекту дозволяє збільшити зарплату на понад 35%. Крім фінансового стимулу, деякі компанії також пропонують фахівцям безплатне навчання та бронювання.

Про це Delo.ua повідомили в компанії Robota.ua.

У першому кварталі 2025 року спеціалісти з навичками штучного інтелекту в середньому заробляли 28 750 грн. Мінімальна зарплата в цій категорії становила 17 тис. грн — її пропонували у чотирьох вакансіях, тоді як максимальна перевищувала 94 тис. грн (три вакансії).

Вже у четвертому кварталі 2025 року середня зарплата фахівців із навичками ШІ зросла до 40 000 грн. Це на 11 250 грн більше, ніж на початку року, або приблизно на 39%.

Зросла і нижня межа зарплатних пропозицій: найменша зарплата в категорії підвищилася до 22 тис. грн (чотири вакансії). Водночас верхня планка перетнула позначку 100 тис. грн — таку оплату пропонували вже у п’яти вакансіях.

Найвищі зарплати за наявності навичок роботи зі штучним інтелектом отримували насамперед IT-фахівці, зокрема:

Senior ASP.NET developer — 150 000 грн

Senior .NET developer — 146 000 грн

ASP.NET програміст — 137 500 грн

Програміст .NET — 133 500 грн

Водночас серед лідерів за рівнем оплати з AI-компетенціями з’являються й не ІТ-посади. Зокрема, керівнику казначейства з навичками роботи зі штучним інтелектом пропонували 135 тис. грн, що демонструє зростання цінності AI-експертизи в управлінських і фінансових ролях.

Відчутний вплив знання AI мають і на сфери маркетингу, реклами та PR. Якщо середня зарплата спеціалістів без AI-навичок у цих галузях становить близько 31 тис. грн, то володіння AI-інструментами дозволяє інтернет-маркетологам, SMM-менеджерам і графічним дизайнерам підвищити середній дохід до 42 500 грн. Таким чином, знання штучного інтелекту забезпечує зростання зарплати для них приблизно на 37%.

Які ще переваги дає працівникам знання штучного інтелекту

Українські компанії заохочують фахівців із навичками роботи зі штучним інтелектом не лише вищими зарплатами, а й додатковими немонетарними перевагами. Зокрема, 21% компаній готові пропонувати різноманітні бонуси, 19% — безкоштовне навчання, а понад 15% — такі опції, як бронювання від мобілізації та медичне страхування.

У IT-сфері вплив AI-компетенцій на доходи особливо помітний. За наявності знань зі штучного інтелекту середня зарплата зростає з 36 тис. грн до 47 250 грн, тобто приблизно на 31%. Окрім цього, 16% IT-компаній готові додатково надавати безкоштовне навчання та бронювання для таких спеціалістів.

В Robota.ua зазначають, що попит на фахівців із AI-експертизою у 2025 році зростав нерівномірно, з помітними коливаннями протягом року, однак найактивніше зростання припало на кінець року, коли кількість вакансій досягла пікових значень.

Водночас у компанії підкреслюють, що очікують подальшого зростання попиту на спеціалістів зі знанням ШІ, проте наразі утримуються від точних прогнозів щодо темпів підвищення зарплат чи розширення пакета бонусів.

