Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

--0,10

EUR

49,49

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,85

49,67

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна піднялася на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку ШІ

ІT-компанії
Розвиток ШІ в Україні / Мінцифри

Попри війну, Україна зробила суттєвий прогрес у розвитку штучного інтелекту: за даними Government AI Readiness Index 2025 від Oxford Insights, країна піднялася на 14 позицій і посіла 40-е місце серед 195 країн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Цифровізація та законодавство

За окремими критеріями Україна вже входить до світових лідерів: цифровізація державних сервісів досягла рекордних 99,63%, а відповідність законодавства міжнародним стандартам - 92,25%.

Минулого року для України у сфері штучного інтелекту була визначена амбітна місія: до 2030 року увійти до топ-3 країн за рівнем впровадження та розвитку ШІ. Лише в лютому запустили WINWIN AI Center of Excellence, а вже зараз реалізуються проєкти глобального масштабу:

  • Дія.АІ — перший у світі національний AI-асистент для державних послуг;
  • Національна LLM та AI Factory — створення власної великої мовної моделі та відповідної інфраструктури;
  • Інтеграція ШІ у державні сервіси — проєкти «Мрія», «Дія» та інші ініціативи екосистеми Мінцифри та державних процесів.

Україна активно будує сучасну AI-екосистему, поєднуючи технології з державною цифровою інфраструктурою та глобальними стандартами.

"Окремий трек — defense tech. Штучний інтелект уже працює на полі бою та допомагає Україні захищати свободу", - наголосив Федоров.

Федоров також відзначив, що до кінця року в екосистемі "Дія" з’являться AI-асистенти. Також буде представлена Стратегія розвитку ШІ до 2030 року, запущено AI-асистента у застосунку "Дія" та презентовано національну мовну модель.

Нагадаємо, науковці Українського католицького університету та Київського національного університету досягли суттєвого прориву в синтезі українського мовлення для штучного інтелекту.

Автор:
Ольга Опенько