Україна піднялася на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку ШІ

Попри війну, Україна зробила суттєвий прогрес у розвитку штучного інтелекту: за даними Government AI Readiness Index 2025 від Oxford Insights, країна піднялася на 14 позицій і посіла 40-е місце серед 195 країн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Цифровізація та законодавство

За окремими критеріями Україна вже входить до світових лідерів: цифровізація державних сервісів досягла рекордних 99,63%, а відповідність законодавства міжнародним стандартам - 92,25%.

Минулого року для України у сфері штучного інтелекту була визначена амбітна місія: до 2030 року увійти до топ-3 країн за рівнем впровадження та розвитку ШІ. Лише в лютому запустили WINWIN AI Center of Excellence, а вже зараз реалізуються проєкти глобального масштабу:

Дія.АІ — перший у світі національний AI-асистент для державних послуг;

Національна LLM та AI Factory — створення власної великої мовної моделі та відповідної інфраструктури;

Інтеграція ШІ у державні сервіси — проєкти «Мрія», «Дія» та інші ініціативи екосистеми Мінцифри та державних процесів.

Україна активно будує сучасну AI-екосистему, поєднуючи технології з державною цифровою інфраструктурою та глобальними стандартами.

"Окремий трек — defense tech. Штучний інтелект уже працює на полі бою та допомагає Україні захищати свободу", - наголосив Федоров.

Федоров також відзначив, що до кінця року в екосистемі "Дія" з’являться AI-асистенти. Також буде представлена Стратегія розвитку ШІ до 2030 року, запущено AI-асистента у застосунку "Дія" та презентовано національну мовну модель.

Нагадаємо, науковці Українського католицького університету та Київського національного університету досягли суттєвого прориву в синтезі українського мовлення для штучного інтелекту.