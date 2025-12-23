Украина поднялась на 14 позиций в мировом рейтинге развития ИИ

Несмотря на войну, Украина оказала существенный прогресс в развитии искусственного интеллекта: по данным Government AI Readiness Index 2025 от Oxford Insights, страна поднялась на 14 позиций и заняла 40 место среди 195 стран.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

Цифровизация и законодательство

По отдельным критериям Украина уже входит в мировые лидеры: цифровизация государственных сервисов достигла рекордных 99,63%, а соответствие законодательства международным стандартам - 92,25%.

В прошлом году для Украины в сфере искусственного интеллекта была определена амбициозная миссия: к 2030 году войти в топ-3 страны по уровню внедрения и развития ИИ. Лишь в феврале запустили WINWIN AI Center of Excellence, а уже сейчас реализуются проекты глобального масштаба:

Дія. АИ – первый в мире национальный AI-ассистент для государственных услуг;

– первый в мире национальный AI-ассистент для государственных услуг; Национальная LLM и AI Factory – создание собственной большой языковой модели и соответствующей инфраструктуры;

– создание собственной большой языковой модели и соответствующей инфраструктуры; Интеграция ИИ в государственные сервисы – проекты "Мрия", "Дія" и другие инициативы экосистемы Минцифры и государственных процессов.

Украина активно строит современную AI-экосистему, объединяя технологии с государственной цифровой инфраструктурой и глобальными стандартами.

"Отдельный трек - defense tech. Искусственный интеллект уже работает на поле боя и помогает Украине защищать свободу", - подчеркнул Федоров.

Федоров также отметил, что до конца года в экосистеме "Дія" появятся AI-ассистенты. Также будет представлена Стратегия развития ИИ до 2030 года, запущен AI-ассистент в приложении "Дія" и презентована национальная языковая модель.

Напомним, ученые Украинского католического университета и Киевского национального университета достигли существенного прорыва в синтезе украинской речи для искусственного интеллекта.