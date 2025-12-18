Прорыв в синтезе речи: ИИ научили лучше говорить по-украински

Ученые Украинского католического университета и Киевского национального университета достигли существенного прорыва в синтезе украинской речи для искусственного интеллекта. Им удалось значительно улучшить воспроизведение слов с правильными ударениями в зависимости от контекста, что было одной из сложных проблем обработки украинского языка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил исследователь Юрий Панов в своем блоге.

ИИ будет говорить по-украински лучше

Исследователи сосредоточились на решении ключевой проблемы украинского синтеза речи - правильном определении ударений в словах в зависимости от контекста. Для этого команда проделала комплексную работу, охватывающую как лингвистические, так и технологические решения.

В частности, ученые вручную создали размеченный бенчмарк для оценки методов акцентирования текста и провели сравнительный анализ существующих подходов. На его основе была разработана модель для автоматического распознавания ударений, которая используется для авторазметки омографов - слов с одинаковым написанием, но разным значением и произношением в зависимости от ударения.

Ключевым результатом стала модель проставления ударений в контексте, сочетающая нейросетевой подход со словарной базой. Такой гибридный метод считается лучшим в своем классе (state of the art) для украинского языка.

Отдельным элементом разработки стал фонемизатор, созданный на основе классических лингвистических трудов, в частности, методики издания "Современный украинский литературный язык: Лексикология. Фонетика" под редакцией Мойсиенко. Программную реализацию провел Михаил Лукьянчук под руководством Валентины Робейко.

Раньше главным препятствием для создания природного украинского "голоса" для ИИ оставалась сложная фонология и недетерминированная система ударений. Предыдущие системы часто допускали ошибки, ведь опирались только на словари или слишком упрощенные правила произношения, не учитывая содержание всего предложения.

Новый подход в первый раз позволяет анализировать контекст полностью. Техническое решение основано на гибридной архитектуре, объединяющей нейросеть ByT5 для контекстного анализа и подробно прописанных лингвистических правил для преобразования текста в звуки.

Кроме самой модели, команда также открыла доступ к первому в Украине специализированному бенчмарку для оценки систем прогнозирования ударений. Он содержит более тысячи вручную аннотированных предложений и может стать основой дальнейших исследований и развития украинских языковых технологий.

Результаты экспериментов показали высокую эффективность новой разработки. Созданный фонемайзер продемонстрировал очень низкий уровень ошибок – показатель WER составил всего 1,23% на тестовом наборе данных. В то же время комбинированная система прогнозирования ударений показала лучшие результаты, чем существующие нейросетевые решения, обеспечив точность на уровне 92,5%.

Для пользователей это означает более естественное и четкое звучание украиноязычных цифровых сервисов. В частности, улучшение ощутят пользователи виртуальных ассистентов, навигационных систем, а также программ для озвучивания текста и чтения с экрана.

