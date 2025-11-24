- Категорія
Українська мова стала доступною в інтерфейсі платформи Twitch: що відомо
Twitch додав українську мову до свого інтерфейсу після офіційного звернення Міністерства цифрової трансформації України. Наразі локалізація доступна в режимі активного бета-тестування.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення віцепрем’єр-міністр - міністра цифрової трансформації Михайло Федорова.
"Українська мова вже доступна на платформі в активному бета-тестуванні", - написав Федоров.
За його словами, влітку Мінцифри офіційно звернулося до компанії з відповідним проханням. Він наголосив, що українська спільнота є однією з найактивніших у Європі, а підтримка державної мови на глобальних сервісах сприяє зміцненню ідентичності та забезпеченню рівних можливостей для користувачів.
Також Федоров зазначив, що у жовтні надійшла офіційна відповідь від Twitch, у якій компанія підтвердила впровадження повної української локалізації. У Twitch підкреслили, що доступ до рідної мови є важливим чинником для розвитку спільноти та спрощення навігації й пошуку контенту.
Про платформу
Twitch (Твіч) — це популярна платформа для прямих онлайн-трансляцій, що належить компанії Amazon. Вона спеціалізується на стрімінгу відеоігор, кіберспортивних турнірів та різноманітного розважального контенту, включаючи музику, творчість і спілкування з аудиторією в реальному часі.
Користувачі Twitch можуть не лише переглядати трансляції, а й активно взаємодіяти зі стрімерами та іншими глядачами через чати, емодзі та систему підписок, підтримуючи улюблені канали.
Основні напрямки контенту:
- Відеоігри — трансляції ігрового процесу та огляди ігор.
- Кіберспорт — прямі ефіри професійних турнірів і змагань.
- Just Chatting — формат живого спілкування зі стрімерами.
- Творчість і музика — малювання, спів, гра на інструментах, кулінарія та інші креативні формати.
- Подорожі та лайфстайл — стріми з різних локацій світу та повсякденного життя.
Як працює платформа:
- Стрімінг — користувачі можуть створювати власні трансляції та ділитися контентом у режимі реального часу.
- Взаємодія — глядачі спілкуються у чаті, реагують на стріми та оформлюють підписки.
- Доступність — сервіс працює через веббраузер і мобільні додатки на різних пристроях.
Twitch об’єднує мільйони користувачів по всьому світу та є однією з ключових платформ для онлайн-розваг, стрімінгу й розвитку цифрових спільнот.