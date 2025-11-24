Запланована подія 2

Українська мова стала доступною в інтерфейсі платформи Twitch: що відомо

Twitch
Twitch підтримав українську мову / Shutterstock

Twitch додав українську мову до свого інтерфейсу після офіційного звернення Міністерства цифрової трансформації України. Наразі локалізація доступна в режимі активного бета-тестування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення віцепрем’єр-міністр - міністра цифрової трансформації Михайло Федорова.

"Українська мова вже доступна на платформі в активному бета-тестуванні", - написав Федоров.

За його словами, влітку Мінцифри офіційно звернулося до компанії з відповідним проханням. Він наголосив, що українська спільнота є однією з найактивніших у Європі, а підтримка державної мови на глобальних сервісах сприяє зміцненню ідентичності та забезпеченню рівних можливостей для користувачів.

Також Федоров зазначив, що у жовтні надійшла офіційна відповідь від Twitch, у якій компанія підтвердила впровадження повної української локалізації. У Twitch підкреслили, що доступ до рідної мови є важливим чинником для розвитку спільноти та спрощення навігації й пошуку контенту.

Про платформу

Twitch (Твіч) — це популярна платформа для прямих онлайн-трансляцій, що належить компанії Amazon. Вона спеціалізується на стрімінгу відеоігор, кіберспортивних турнірів та різноманітного розважального контенту, включаючи музику, творчість і спілкування з аудиторією в реальному часі.

Користувачі Twitch можуть не лише переглядати трансляції, а й активно взаємодіяти зі стрімерами та іншими глядачами через чати, емодзі та систему підписок, підтримуючи улюблені канали.

Основні напрямки контенту:

  • Відеоігри — трансляції ігрового процесу та огляди ігор.
  • Кіберспорт — прямі ефіри професійних турнірів і змагань.
  • Just Chatting — формат живого спілкування зі стрімерами.
  • Творчість і музика — малювання, спів, гра на інструментах, кулінарія та інші креативні формати.
  • Подорожі та лайфстайл — стріми з різних локацій світу та повсякденного життя.

Як працює платформа:

  • Стрімінг — користувачі можуть створювати власні трансляції та ділитися контентом у режимі реального часу.
  • Взаємодія — глядачі спілкуються у чаті, реагують на стріми та оформлюють підписки.
  • Доступність — сервіс працює через веббраузер і мобільні додатки на різних пристроях.

Twitch об’єднує мільйони користувачів по всьому світу та є однією з ключових платформ для онлайн-розваг, стрімінгу й розвитку цифрових спільнот.

Автор:
Ольга Опенько