Украинский язык стал доступен в интерфейсе платформы Twitch: что известно

Twitch
Twitch поддержал украинский язык / Shutterstock

Twitch добавил украинский язык в свой интерфейс после официального обращения Министерства цифровой трансформации Украины. Теперь локализация доступна в режиме активного бета-тестирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Украинский язык уже доступен на платформе в активном бета-тестировании", – написал Федоров.

По его словам, летом Минцифры официально обратилось в компанию с соответствующей просьбой. Он подчеркнул, что украинское сообщество является одним из самых активных в Европе, а поддержка государственного языка на глобальных сервисах способствует укреплению идентичности и обеспечению равных возможностей для пользователей.

Также Федоров отметил, что в октябре пришел официальный ответ от Twitch, в котором компания подтвердила внедрение полной украинской локализации. В Twitch подчеркнули, что доступ к родному языку является важным фактором развития сообщества и упрощения навигации и поиска контента.

О платформе

Twitch (Твич) – это популярная платформа для прямых онлайн-трансляций, принадлежащая компании Amazon. Она специализируется на стриминге видеоигр, киберспортивных турниров и разнообразного развлекательного контента, включая музыку, творчество и общение с аудиторией в реальном времени.

Пользователи Twitch могут не только просматривать трансляции, но и активно взаимодействовать со стримерами и другими зрителями через чаты, эмодзы и систему подписок, поддерживая любимые каналы.

Основные направления контента:

  • Видеоигры — трансляции игрового процесса и обзоры игр.
  • Киберспорт – прямые эфиры профессиональных турниров и соревнований.
  • Just Chatting – формат живого общения со стримерами.
  • Творчество и музыка – рисование, пение, игра на инструментах, кулинария и другие креативные форматы.
  • Путешествия и лайфстайл – стримы из разных локаций мира и повседневной жизни.

Как работает платформа:

  • Стриминг – пользователи могут создавать собственные трансляции и делиться контентом в режиме реального времени.
  • Взаимодействие – зрители общаются в чате, реагируют на стримы и оформляют подписки.
  • Доступность – сервис работает через веббраузер и мобильные приложения на разных устройствах.

Twitch объединяет миллионы пользователей по всему миру и является одной из ключевых платформ для онлайн развлечений, стриминга и развития цифровых сообществ.

Автор:
Ольга Опенько