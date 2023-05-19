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Общество
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Украинский язык официально внесен в систему переводов ЕС: что это значит

Украинский язык официально внесен в систему переводов ЕС: что это значит
Ближе к Евросоюзу: теперь украинский — один из языков для перевода. Фото: Depositphotos

Украинский язык официально внесен в систему переводов Еврокомиссии - eTranslation. Это бесплатный онлайн-инструмент для перевода текстов и официальных документов на 24 языка ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отмечают в ведомстве, теперь в Украине могут переводить законодательные акты ЕС с английского на украинский. Это поможет быстрее их анализировать и имплементировать. И наоборот, украинское законодательство теперь может быть переведено на языки стран ЕС.

"Для Украины это важный стратегический шаг, который будет способствовать переговорам по членству в Евросоюзе. Все официальные языки ЕС уже в eTranslation, теперь и украинский среди них", - отмечают в ведомстве.

Фото 2 — Украинский язык официально внесен в систему переводов ЕС: что это значит

Там добавляют, что это стало возможным в рамках участия в программе ЕС "Цифровая Европа", к которой Украина присоединилась в 2022 году и благодаря совместной работе Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции с DG Translate и DG Connect.

Заметим, в знак солидарности 1,3 миллиона человек по всему миру начали изучать украинский язык.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько