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Категория
Общество
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Уровень владения украинским языком можно проверить онлайн: как это сделать

Уровень владения украинским языком можно проверить онлайн: как это сделать
Украинцам предлагают узнать свой уровень знания языка благодаря онлайн-тесту

В Украине создан тест, который поможет быстро, надежно и бесплатно определить уровень владения украинским языком. Тест имеет уникальный инновационный алгоритм, значительно сокращающий время прохождения до 20-30 минут.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Там отмечают, что национальный онлайн-проект по тестированию и изучению украинского языка "Мой язык" позволит не только бесплатно определить свой уровень, но и повысить его.

Благодаря инновационной технологии адаптивного тестирования, этот тест может быстро определить уровень владения украинским языком.

Тестирование онлайн в свободном доступе и проходить его можно в любое удобное время.

Тест имеет уникальный инновационный алгоритм, основанный на адаптивности, что значительно сокращает время прохождения до 20-30 минут.

Кроме того, тестирование можно проходить множество раз, постоянно улучшая собственные навыки владения украинским языком.

Пройти тест можно по ссылке .

Заметим, в знак солидарности 1,3 миллиона человек во всем мире начали учить украинский язык.

Автор:
Светлана Манько