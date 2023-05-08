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Рівень володіння українською мовою можна перевірити онлайн: як це зробити
В Україні створений тест, який допоможе швидко, надійно та безкоштовно визначити рівень володіння українською мовою. Тест має унікальний інноваційний алгоритм, що значно скорочує час проходження до 20-30 хвилин.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.
Там зауважують, що національний онлайн-проєкт з тестування та вивчення української мови "Моя мова" дозволить не лише безкоштовно визначити свій рівень, але й підвищити його.
Завдяки інноваційній технології адаптивного тестування цей тест може швидко визначити рівень володіння українською мовою.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Тестування онлайн є у вільному доступі та проходити його можна у будь-який зручний час.
Тест має унікальний інноваційний алгоритм, який базується на адаптивності, що значно скорочує час проходження до 20-30 хвилин.
Крім того, тестування можна проходити безліч разів, постійно покращуючи власні навички володіння українською мовою.
Пройти тест можна за посиланням.
Зауважимо, на знак солідарності 1,3 мільйона людей у всьому світі почали вивчати українську мову.