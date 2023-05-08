Рівень володіння українською мовою можна перевірити онлайн: як це зробити

В Україні створений тест, який допоможе швидко, надійно та безкоштовно визначити рівень володіння українською мовою. Тест має унікальний інноваційний алгоритм, що значно скорочує час проходження до 20-30 хвилин.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Там зауважують, що національний онлайн-проєкт з тестування та вивчення української мови "Моя мова" дозволить не лише безкоштовно визначити свій рівень, але й підвищити його.

Завдяки інноваційній технології адаптивного тестування цей тест може швидко визначити рівень володіння українською мовою.

Тестування онлайн є у вільному доступі та проходити його можна у будь-який зручний час.

Тест має унікальний інноваційний алгоритм, який базується на адаптивності, що значно скорочує час проходження до 20-30 хвилин.

Крім того, тестування можна проходити безліч разів, постійно покращуючи власні навички володіння українською мовою.

Пройти тест можна за посиланням.

Зауважимо, на знак солідарності 1,3 мільйона людей у всьому світі почали вивчати українську мову.