Українська мова офіційно внесена в систему перекладів ЄС: що це означає

Українська мова офіційно внесена в систему перекладів Єврокомісії — eTranslation. Це безоплатний онлайн-інструмент для перекладу текстів та офіційних документів всіма 24 мовами ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Як зауважують у відомстві, тепер в Україні можуть перекладати законодавчі акти ЄС з англійської на українську. Це допоможе швидше їх аналізувати та імплементувати. І навпаки — українське законодавство тепер може бути перекладене мовами країн ЄС.

"Для України це важливий стратегічний крок, який сприятиме переговорам щодо членства в Євросоюзі. Всі офіційні мови ЄС уже в eTranslation, тепер й українська серед них", - зазначають у відомстві.

Там додають, що це стало можливим у межах участі в програмі ЄС "Цифрова Європа", до якої Україна долучилася у 2022 році, та завдяки спільній роботі Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції з DG Translate та DG Connect.

Зауважимо, на знак солідарності 1,3 мільйона людей у всьому світі почали вивчати українську мову.

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