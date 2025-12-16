Zoom запускает вебверсию ИИ-ассистента с доступом для бесплатных пользователей

Компания Zoom представила вебверсию своего ИИ-ассистента в рамках обновления AI Companion 3.0. Впервые доступ к базовым функциям помощника получили и бесплатные пользователи — в частности, для создания итогов встреч, формирования списков задач и анализа звонков, хотя с определенными ограничениями.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует TechCrunch.

Вебверсия ИИ-ассистента Zoom

Компания уточнила, что пользователи бесплатного тарифа смогут воспользоваться ИИ-ассистентом во время трех встреч в месяц. Для каждой из них будут доступны автоматические итоги, возможность задавать вопросы во время звонка и функции ШИ-заметок. Кроме этого, пользователи смогут задать до 20 вопросов через боковую панель или новый веб-интерфейс.

Для тех, кто нуждается в расширенном функционале, предусмотрено платное обновление стоимостью $10, открывающее полный доступ к возможностям ШИ-ассистента. В новом веб-интерфейсе Zoom также добавил подсказки для начала взаимодействия, чтобы помочь пользователям лучше понять возможности помощника.

Кроме того, с этим обновлением ИИ-ассистент получил возможность работать с данными со сторонних сервисов, в частности, Google Drive и Microsoft OneDrive, а также с материалами, хранящимися непосредственно в Zoom. Компания также сообщила, что в ближайшее время планирует добавить интеграцию с Gmail и Microsoft Outlook.

ИИ-ассистент Zoom также формирует ежедневный отчет с итогами встреч, задач и обновлений, а также может автоматически создавать дальнейшие задания и черновики электронных писем.

Кроме того, сервис получил новые инструменты для работы с документами: пользователи могут создавать и редактировать черновики на основе данных со встреч, начинать работу непосредственно в интерфейсе ассистента и переносить материалы в Zoom Docs для командного сотрудничества. Предусмотрен экспорт документов в форматы MD, PDF, Microsoft Word и Zoom Docs.

