OpenAI теряет лидерство в ИИ: разработчик ChatGPT столкнулся с вопросами прибыльности

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, больше не считается безоговорочным лидером в сфере искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что настроения Уолл-стрит по отношению к компании стали более сдержанными на фоне сомнений в ее низкой доходности и необходимости быстрого роста для покрытия огромных затрат.

Это изменение настроений совпало с выходом на рынок материнской компании Google — Alphabet, имеющей большие финансовые ресурсы и разветвленные бизнес-интересы во всех областях торговли ИИ.

По словам главного рыночного стратега First Franklin Financial Services Бретта Юинга, если в начале года OpenAI была "золотым ребенком", то сейчас акции ее партнеров испытывают сильное давление продавцов.

Акции компаний разнятся

Переломный момент наступил после того, как OpenAI представила модель GPT-5, вызвавшую неоднозначную реакцию. Ситуация усугубилась в прошлом месяце, когда Alphabet выпустила обновленную версию своей модели Gemini, получившей одобрительные отзывы.

В результате генеральный директор OpenAI Сэм Альтман был вынужден объявить красный код для срочного улучшения качества ChatGPT.

Скептицизм по OpenAI усилился из-за сложности финансирования, циркулярных соглашений и долговых вопросов. В противоположность этому, акции компаний, связанных с Alphabet, выросли на 146% в 2025 году, в то время как связанные с OpenAI — всего на 74%.

Акции связанных с OpenAI и Alphabet компаний разошлись

Преимущество Alphabet

Воображаемая сила Alphabet выходит за рамки только модели Gemini. Компания имеет значительную рыночную капитализацию, большие наличные резервы, а также ряд смежных бизнесов, включая Google Cloud и полупроводниковое производство, пишет Bloomberg.

Эксперты отмечают, что Alphabet имеет все необходимые составляющие, чтобы стать доминирующим разработчиком моделей ИИ, тогда как еще несколько месяцев назад этот титул отдавали OpenAI.

Поэтому, если пользователи начнут больше склоняться к Gemini, OpenAI может столкнуться с трудностями в оплате облачных вычислительных мощностей от Oracle или чипов от AMD, тогда как партнеры Alphabet, такие как Celestica и Lumentum, преуспевают.

Искусственный интеллект в Украине

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nvidia, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, объявили о запуске совместной инициативы в области ИИ.

Первым общим проектом станет Diia AI LLM – суверенная языковая модель, адаптированная к украинскому законодательству, публичным услугам и потребностям граждан. Все сервисы ИИ в экосистеме "Действие" будут работать на базе Diia AI LLM, включая уже представленный AI-ассистент на портале, будущего ассистента в мобильном приложении и внутренние решения для правительства.

Ранее Минцифры начало в Украине WinWin AI Center of Excellence, специализирующейся на разработке и внедрении решений с применением искусственного интеллекта в сфере государственного управления.