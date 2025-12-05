Человечество потратит на искусственный интеллект $375 млрд в 2025 году, это больше, чем на высадку на Луну — Reuters

Мировые инвестиции в сферу искусственного интеллекта (ИИ) достигли беспрецедентных масштабов, превзойдя капиталовложения в правительственные программы США, в частности Манхэттенский проект и "Аполлон".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Для сравнения, Манхэттенский проект, в рамках которого в 1942-1946 годах разрабатывалось первое атомное оружие, стоил около 30 миллиардов долларов в сегодняшних ценах.

Десятилетняя же программа NASA "Аполлон" по высадке людей на Луну обошлась примерно в 298 миллиардов долларов .

Таким образом объем финансирования ИИ опережает даже эти знаковые научно-технические инициативы. По состоянию на 2024 год инвесторы вложили в этот технологический бум почти 1,6 триллиона долларов .

По прогнозам UBS, мировые инвестиции в искусственный интеллект достигнут 375 миллиардов долларов в 2025 году и превысят 500 миллиардов долларов к 2026 году. Этот поток капитала изменяет то, как и куда деньги двигаются в экономике.

Reuters отмечает, что этот бум, изменяющий мировую технологическую индустрию, привлекает внимание Уолл-стрит к нескольким технологическим гигантам, но в то же время создает риски финансового пузыря и вызывает вопросы циклических финансовых соглашений, поддерживающих стремительный рост оценок компаний.

Куда уходят деньги

Хотя часть средств направляется на разработку программного обеспечения и усовершенствование моделей больших языков (LLM), значительная доля капитала инвестируется в создание физической инфраструктуры.

Это включает в себя строительство центров обработки данных, генераторов энергии и производство компьютерных чипов.

Согласно Отчету Стэнфордского университета об индексе ИИ, в 2024 году компании потратили $37 млрд частных инвестиций только на инфраструктуру ИИ. По прогнозам McKinsey, к 2030 году для удовлетворения мирового спроса на ИИ понадобятся инвестиции в центры обработки данных в размере $5,2 трлн.

В то же время растет обеспокоенность по поводу массового использования земли, воды и энергии этими объектами.

Корпоративная гонка

Инвестиции в ИИ также направлены в такие отрасли как здравоохранение, автономный транспорт, финтех и производство. Только за первый квартал этого года стартапы в сфере ИИ привлекли более $70 млрд по всему миру, что составило почти 60% всего венчурного финансирования.

Это привело к резкому росту стоимости профильных компаний: стоимость Nvidia выросла более чем в 10 раз, а OpenAI, оцененная в $500 млрд, считается самой ценной частной компанией мира.

Ожидается, что только компании Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla потратят на ИИ более $300 млрд в 2025 году. Это делает их очень привлекательными для Уолл-стрит.

Однако скептики отмечают, что доходы от ИИ-компаний значительно отстают от их оценок, что подпитывает дискуссии о возможном финансовом пузыре.

Искусственный интеллект в Украине

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины совместно с компанией Nvidia, мировым лидером в сфере вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта, объявили о запуске совместной инициативы в области ИИ.

Первым общим проектом станет Diia AI LLM – суверенная языковая модель, адаптированная к украинскому законодательству, публичным услугам и потребностям граждан. Все сервисы ИИ в экосистеме "Действие" будут работать на базе Diia AI LLM, включая уже представленный AI-ассистент на портале, будущего ассистента в мобильном приложении и внутренние решения для правительства.

Ранее Минцифры начало в Украине WinWin AI Center of Excellence, специализирующейся на разработке и внедрении решений с применением искусственного интеллекта в сфере государственного управления.