Людство витратить на штучний інтелект $375 млрд в 2025 році, це більше, ніж на висадку на Місяць - Reuters

Світові інвестиції у сферу штучного інтелекту (ШІ) досягли безпрецедентних масштабів, перевершивши капіталовкладення в урядові програми США, зокрема Манхеттенський проєкт і “Аполлон”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Для порівняння, Манхеттенський проєкт, у межах якого в 1942–1946 роках розроблялася перша атомна зброя, коштував близько 30 мільярдів доларів у сьогоднішніх цінах.

Десятирічна ж програма NASA "Аполлон" із висадки людей на Місяць обійшлася приблизно у 298 мільярдів доларів.

Таким чином, обсяг фінансування ШІ випереджає навіть ці знакові науково-технічні ініціативи. Станом на 2024 рік, інвестори вклали у цей технологічний бум майже 1,6 трильйона доларів.

За прогнозами UBS, світові інвестиції у штучний інтелект досягнуть 375 мільярдів доларів у 2025 році та перевищать 500 мільярдів доларів до 2026 року. Цей потік капіталу змінює те, як і куди гроші рухаються в економіці.

Reuters зазначає, що цей бум, що змінює світову технологічну індустрію, привертає увагу Волл-стріт до кількох технологічних гігантів, але водночас створює ризики фінансової бульбашки та викликає питання щодо циклічних фінансових угод, які підтримують стрімке зростання оцінок компаній.

Куди йдуть гроші

Хоча частина коштів спрямовується на розробку програмного забезпечення та вдосконалення моделей великих мов (LLM), значна частка капіталу інвестується у створення фізичної інфраструктури.

Це включає будівництво центрів обробки даних, генераторів енергії та виробництво комп'ютерних чипів.

Згідно зі Звітом Стенфордського університету про індекс ШІ, у 2024 році компанії витратили $37 млрд приватних інвестицій лише на інфраструктуру ШІ. За прогнозами McKinsey, до 2030 року для задоволення світового попиту на ШІ знадобляться інвестиції у центри обробки даних у розмірі $5,2 трлн.

Водночас зростає занепокоєння щодо масового використання землі, води та енергії цими об'єктами.

Корпоративна гонка

Інвестиції в ШІ також спрямовані в такі галузі, як охорона здоров'я, автономний транспорт, фінтех та виробництво. Тільки за перший квартал цього року стартапи у сфері ШІ залучили понад $70 млрд у всьому світі, що склало майже 60% усього венчурного фінансування.

Це спричинило різке зростання вартості профільних компаній: вартість Nvidia зросла більш ніж у 10 разів, а OpenAI, оцінена у $500 млрд, вважається найціннішою приватною компанією світу.

Очікується, що лише компанії Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia та Tesla витратять на ШІ понад $300 млрд у 2025 році. Це робить їх надзвичайно привабливими для Уолл-стріт.

Однак, скептики зауважують, що доходи від ШІ-компаній значно відстають від їхніх оцінок, що підживлює дискусії про можливу фінансову бульбашку.

Штучний інтелект в Україні

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України спільно з компанією Nvidia, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, оголосили про запуск спільної ініціативи у галузі ШІ.

Першим спільним проєктом стане Diia AI LLM – суверенна мовна модель, адаптована до українського законодавства, публічних послуг і потреб громадян. Всі сервіси ШІ в екосистемі "Дія" працюватимуть на базі Diia AI LLM, включно з уже презентованим AI-асистентом на порталі, майбутнім асистентом у мобільному застосунку та внутрішніми рішеннями для уряду.

Раніше Мінцифри започаткувало в Україні WinWin AI Center of Excellence, що спеціалізуватиметься на розробці та впровадженні рішень із застосуванням штучного інтелектуу сфері державного управління.