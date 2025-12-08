OpenAI втрачає лідерство у ШІ: розробник ChatGPT зіткнувся з питаннями прибутковості

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, більше не вважається беззаперечним лідером у сфері штучного інтелекту.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що настрої Волл-стріт щодо компанії стали значно стриманішими на тлі сумнівів щодо її низької прибутковості та необхідності швидкого зростання для покриття величезних витрат.

Ця зміна настроїв збіглася з виходом на ринок материнської компанії Google — Alphabet, яка має великі фінансові ресурси та розгалужені бізнес-інтереси в усіх сферах торгівлі ШІ.

За словами головного ринкового стратега First Franklin Financial Services Бретта Юінга, якщо на початку року OpenAI була "золотою дитиною", то зараз акції її партнерів відчувають сильний тиск продавців.

Акції компаній різняться

Переломний момент настав після того, як OpenAI представила модель GPT-5, що викликала неоднозначну реакцію. Ситуація погіршилася минулого місяця, коли Alphabet випустила оновлену версію своєї моделі Gemini, яка отримала схвальні відгуки.

У результаті, генеральний директор OpenAI Сем Альтман був змушений оголосити червоний код для термінового покращення якості ChatGPT.

Скептицизм щодо OpenAI посилився через складність фінансування, циркулярних угод та боргових питань. На противагу цьому, акції компаній, пов'язаних з Alphabet, зросли на 146% у 2025 році, тоді як пов'язані з OpenAI — лише на 74%.

Акції пов'язаних з OpenAI та з Alphabet компаній розійшлися

Перевага Alphabet

Уявна сила Alphabet виходить за рамки лише моделі Gemini. Компанія має значну ринкову капіталізацію, великі готівкові резерви, а також низку суміжних бізнесів, включаючи Google Cloud та виробництво напівпровідників, пише Bloomberg.

Експерти наголошують, що Alphabet має всі необхідні складові, щоб стати домінуючим розробником моделей ШІ, тоді як ще кілька місяців тому цей титул віддавали OpenAI.

Через це, якщо користувачі почнуть більше схилятися до Gemini, OpenAI може зіткнутися з труднощами в оплаті хмарних обчислювальних потужностей від Oracle або чіпів від AMD, тоді як партнери Alphabet, такі як Celestica та Lumentum, процвітають.

Штучний інтелект в Україні

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України спільно з компанією Nvidia, світовим лідером у сфері обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту, оголосили про запуск спільної ініціативи у галузі ШІ.

Першим спільним проєктом стане Diia AI LLM – суверенна мовна модель, адаптована до українського законодавства, публічних послуг і потреб громадян. Всі сервіси ШІ в екосистемі "Дія" працюватимуть на базі Diia AI LLM, включно з уже презентованим AI-асистентом на порталі, майбутнім асистентом у мобільному застосунку та внутрішніми рішеннями для уряду.

Раніше Мінцифри започаткувало в Україні WinWin AI Center of Excellence, що спеціалізуватиметься на розробці та впровадженні рішень із застосуванням штучного інтелектуу сфері державного управління.