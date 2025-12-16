Запланована подія 2

Zoom запускає вебверсію ШІ-асистента з доступом для безплатних користувачів

ШІ
Zoom відкрив доступ до AI Companion 3.0 для безплатних акаунтів / Freepik

Компанія Zoom представила вебверсію свого ШІ-асистента в межах оновлення AI Companion 3.0. Вперше доступ до базових функцій помічника отримали й безплатні користувачі — зокрема для створення підсумків зустрічей, формування списків завдань та аналізу дзвінків, хоча з певними обмеженнями.

Як пише Delo.ua, про це інформує TechCrunch.

Вебверсія ШІ-асистента Zoom

Компанія уточнила, що користувачі безплатного тарифу зможуть скористатися ШІ-асистентом під час трьох зустрічей на місяць. Для кожної з них будуть доступні автоматичні підсумки, можливість ставити запитання під час дзвінка та функції ШІ-нотаток. Окрім цього, користувачі зможуть поставити до 20 запитань через бокову панель або новий вебінтерфейс.

Для тих, хто потребує розширеного функціоналу, передбачено платне оновлення вартістю $10, яке відкриває повний доступ до можливостей ШІ-асистента. У новому вебінтерфейсі Zoom також додав підказки для початку взаємодії, щоб допомогти користувачам краще зрозуміти можливості помічника.

Крім того, з цим оновленням ШІ-асистент отримав можливість працювати з даними зі сторонніх сервісів, зокрема Google Drive та Microsoft OneDrive, а також із матеріалами, що зберігаються безпосередньо в Zoom. Компанія також повідомила, що найближчим часом планує додати інтеграцію з Gmail і Microsoft Outlook.

Фото 2 — Zoom запускає вебверсію ШІ-асистента з доступом для безплатних користувачів

ШІ-асистент Zoom також формує щоденний звіт із підсумками зустрічей, завдань і оновлень, а також може автоматично створювати подальші завдання й чернетки електронних листів.

Окрім цього, сервіс отримав нові інструменти для роботи з документами: користувачі можуть створювати та редагувати чернетки на основі даних із зустрічей, розпочинати роботу безпосередньо в інтерфейсі асистента й переносити матеріали в Zoom Docs для командної співпраці. Передбачено експорт документів у формати MD, PDF, Microsoft Word та Zoom Docs.

Нагадаємо, міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Голови цих відомств розуміють, що політичні інструменти регулювання ШІ можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.

Автор:
Ольга Опенько