Zoom запускає вебверсію ШІ-асистента з доступом для безплатних користувачів

Компанія Zoom представила вебверсію свого ШІ-асистента в межах оновлення AI Companion 3.0. Вперше доступ до базових функцій помічника отримали й безплатні користувачі — зокрема для створення підсумків зустрічей, формування списків завдань та аналізу дзвінків, хоча з певними обмеженнями.

Як пише Delo.ua, про це інформує TechCrunch.

Вебверсія ШІ-асистента Zoom

Компанія уточнила, що користувачі безплатного тарифу зможуть скористатися ШІ-асистентом під час трьох зустрічей на місяць. Для кожної з них будуть доступні автоматичні підсумки, можливість ставити запитання під час дзвінка та функції ШІ-нотаток. Окрім цього, користувачі зможуть поставити до 20 запитань через бокову панель або новий вебінтерфейс.

Для тих, хто потребує розширеного функціоналу, передбачено платне оновлення вартістю $10, яке відкриває повний доступ до можливостей ШІ-асистента. У новому вебінтерфейсі Zoom також додав підказки для початку взаємодії, щоб допомогти користувачам краще зрозуміти можливості помічника.

Крім того, з цим оновленням ШІ-асистент отримав можливість працювати з даними зі сторонніх сервісів, зокрема Google Drive та Microsoft OneDrive, а також із матеріалами, що зберігаються безпосередньо в Zoom. Компанія також повідомила, що найближчим часом планує додати інтеграцію з Gmail і Microsoft Outlook.

ШІ-асистент Zoom також формує щоденний звіт із підсумками зустрічей, завдань і оновлень, а також може автоматично створювати подальші завдання й чернетки електронних листів.

Окрім цього, сервіс отримав нові інструменти для роботи з документами: користувачі можуть створювати та редагувати чернетки на основі даних із зустрічей, розпочинати роботу безпосередньо в інтерфейсі асистента й переносити матеріали в Zoom Docs для командної співпраці. Передбачено експорт документів у формати MD, PDF, Microsoft Word та Zoom Docs.

