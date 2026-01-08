Владение AI повысило зарплаты украинских специалистов почти на 40% — исследование

В 2025 году средняя зарплата специалистов с навыками искусственного интеллекта выросла почти на 40%. Высокие доходы получают IT-специалисты, однако AI-компетенции все больше ценятся и в финансах, маркетинге и управлении, где владение инструментами искусственного интеллекта позволяет увеличить зарплату более чем на 35%. Помимо финансового стимула, некоторые компании также предлагают специалистам бесплатное обучение и бронирование.

Об этом Delo.ua сообщили в компании Robota.ua.

В первом квартале 2025 года специалисты с навыками искусственного интеллекта в среднем зарабатывали 28 750 грн. Минимальная зарплата в этой категории составляла 17 тыс. грн — ее предлагали в четырех вакансиях, тогда как максимальная превышала 94 тыс. грн (три вакансии).

Уже в четвертом квартале 2025 года средняя зарплата специалистов по навыкам ИИ выросла до 40 000 грн. Это на 11 250 грн больше, чем в начале года или примерно на 39%.

Выросла и нижняя граница зарплатных предложений: наименьшая зарплата в категории повысилась до 22 тыс. грн (четыре вакансии). В то же время, верхняя планка пересекла отметку 100 тыс. грн — такую оплату предлагали уже в пяти вакансиях.

Самые высокие зарплаты за наличие навыков работы с искусственным интеллектом получали прежде всего IT-специалисты, в частности:

Senior ASP.NET developer — 150 000 грн

Senior .NET developer — 146 000 грн

ASP.NET программист — 137 500 грн

Программист .NET — 133 500 грн

В то же время среди лидеров по уровню оплаты с AI-компетенциями появляются и не ИТ-должности. В частности, руководителю казначейства с навыками работы с искусственным интеллектом предлагали 135 тыс. грн, что демонстрирует рост значимости AI-экспертизы в управленческих и финансовых ролях.

Ощутимое влияние знания AI оказывают и на сферы маркетинга, рекламы и PR. Если средняя зарплата специалистов без навыков AI в этих отраслях составляет около 31 тыс. грн, то владение AI-инструментами позволяет интернет-маркетологам, SMM-менеджерам и графическим дизайнерам повысить средний доход до 42 500 грн. Таким образом, знание искусственного интеллекта обеспечивает рост зарплаты для них примерно на 37%.

Какие еще преимущества дает работникам знание искусственного интеллекта

Украинские компании поощряют специалистов с навыками работы с искусственным интеллектом не только более высокими зарплатами, но и дополнительными немонетарными преференциями. В частности, 21% компаний готовы предлагать разнообразные бонусы, 19% — бесплатное обучение, а более 15% — такие опции, как бронирование от мобилизации и медицинское страхование.

В IT-сфере влияние AI-компетенций на доходы особенно заметно. При наличии знаний по искусственному интеллекту средняя зарплата растет с 36 тыс. грн. до 47 250 грн., то есть примерно на 31%. Кроме того, 16% IT-компаний готовы дополнительно предоставлять бесплатное обучение и бронирование для таких специалистов.

В Robota.ua отмечают, что спрос на специалистов с AI-экспертизой в 2025 году рос неравномерно, с заметными колебаниями в течение года, однако самый активный рост пришелся на конец года, когда количество вакансий достигло пиковых значений.

В то же время, в компании подчеркивают, что ожидают дальнейшего роста спроса на специалистов со знанием ИИ, однако сейчас воздерживаются от точных прогнозов относительно темпов повышения зарплат или расширения пакета бонусов.

Также читайте, как после войны навыки AI будут влиять на уровень зарплат в Украине.