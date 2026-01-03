После войны AI-навыки будут влиять на уровень зарплат в Украине

Навыки работы с искусственным интеллектом пока не являются решающим фактором для трудоустройства в Украине, однако после завершения войны они будут существенно влиять на карьеру, уровень доходов и позиционирование специалистов.

Об этом заявил руководитель украинского офиса Korn Ferry Украина Роман Бондарь в комментарии Delo.ua.

По его словам, в мире искусственный интеллект уже стал одним из ключевых дифференциаторов для топ-менеджеров, играющих трансформационную роль в компаниях. В последние два года глобальные бизнесы активно экспериментируют с внедрением AI и роботизированных систем для повышения производительности, однако результаты таких инвестиций оказались неоднозначными.

"Многие международные компании инвестировали сотни миллионов долларов в AI-решения, но не получили ожидаемого эффекта. Причина проста: искусственный интеллект — это инструмент, и без подготовленного человека он не работает", — пояснил Бондарь.

Он подчеркнул, что перед внедрением AI компаниям необходимо повышать цифровую культуру и уровень образования работников. Искусственный интеллект не заменяет человека, а лишь существенно усиливает его способность анализировать большие массивы данных, обретать нестандартные закономерности, создавать новую ценность и быстро реагировать на кризисные ситуации.

Война сдерживает массовое внедрение AI, но базовая AI грамотность уже повышает производительность

В Украине же, по словам руководителя Korn Ferry, искусственный интеллект пока не дает конкурентное преимущество для большинства бизнесов. Причины — война, падение покупательной способности, дефицит ликвидности и высокие риски.

"Трудно говорить об искусственном интеллекте, когда у тебя "простреленная нога". Для большинства компаний сейчас приоритет — выживание", — отметил он.

В то же время, отдельные украинские компании уже демонстрируют успешные кейсы внедрения AI. В частности, Бондарь отметил опыт агрохолдинга МХП, а также трансформации в государственном секторе, где искусственный интеллект помогает сокращать бюрократию и освобождать время служащих для более важных задач.

Несмотря на это, наибольший эффект для украинского бизнеса дает не сложная AI-архитектура, а базовая AI-грамотность сотрудников. По его словам, повышение навыков работы с инструментами типа ChatGPT, Microsoft Copilot или автоматизированных workflow может увеличить ежедневную производительность работников до 35%.

"Речь идет не об эффективности, а о производительности — когда человек делает то же, но гораздо быстрее. В некоторых задачах экономия времени может достигать шести раз", — пояснил Бондарь.

Он добавил, что знание AI не является обязательным требованием для найма из-за дефицита кадров на рынке труда. В то же время, такие навыки усиливают позицию кандидата во время рекрутинга и становятся все более важными.

"Пока идет война, AI-мастерство не must-have. Но после ее завершения, в фазе восстановления, люди, способные внедрять искусственный интеллект в процессы и мышление других, будут иметь существенное преимущество", — подчеркнул руководитель Korn Ferry Украина.

При этом он отметил, что пока нет четких данных о прямом влиянии AI-навыков на уровень зарплат, особенно вне IT-сектора. В большинстве случаев компании платят за такие компетенции в пределах рыночных ставок, без отдельной надбавки.

