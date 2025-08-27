Как AI трансформирует военную технику — навигация, дроны и управление огнем

Искусственный интеллект в военной технике чаще всего используется для компьютерного зрения, объединения данных сенсоров и работы бортовых компьютеров. Это обеспечивает навигацию без GPS, обнаружение дронов, приоритизацию целей и более точный контроль огня.

Об этом, как пишет Delo.ua, рассказал на AI Cyber Forum сооснователь и директор по продукту компании Frontline Алексей Марховский.

"В военной технике AI в первую очередь применяется в компьютерном зрении и сенсор-фьюжн — сочетании данных из разных сенсоров для вычислений непосредственно на борту. Это касается навигации без GPS, детекции дронов через акустические, визуальные, радиофизические методы, приоритизации целей и fire control — предвидение траекторий с учетом всех задержек", — отметил Марховский.

Он добавляет, что благодаря искусственному интеллекту снижается когнитивная нагрузка на операторов и командиров. Эти системы, по его словам, с помощью генеративного ИИ создают "цифровые двойники" поля боя — подробные 3D-карты с реалистичной визуализацией. Они позволяют военным планировать и корректировать миссии в реальном времени.

"Третья категория - автоматическое выполнение миссий в условиях РЭБ. Дроны должны иметь "умные" системы безопасности и автономности, чтобы действовать даже при потере сигнала, помехах или отказе механики. AI помогает принимать решения прямо на борту, чтобы миссия была выполнена", — подчеркивает Алексей Марховский.

Он отмечает, что коптер, оснащенный несколькими компьютерными системами — автопилотом, видеостримом и GPS-независимой навигацией, без защиты на уровне операционной системы или электроники становится легкой целью атак.

"В наземной робототехнике некоторые подразделения идут еще дальше и применяют физическую защиту: например, мини-взрыватели, которые при неправильном открытии коробки создают микровзрыв и повреждают плату", — говорит соучредитель Frontline.

Марховский рассказывает, что компания работает непосредственно с боевыми подразделениями и занимается робототехникой в широком смысле. В частности, устанавливает софт внутрь роботов, интегрирует роботов между собой и внешними системами (командный контроль, ситуационная осведомленность).

"В Frontline мы применяем инструменты нападения, чтобы моделировать защиту. Мы воспроизводим сценарии атак на пользователей, продукты и сотрудников, а уже на их основе строим защиту. Это скорее реагирование, чем опережение, но позволяет нам предусматривать риски и создавать реалистичные защитные сценарии", — заключает Алексей Марховский.

