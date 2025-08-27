Запланована подія 2

Как AI трансформирует военную технику — навигация, дроны и управление огнем

ИИ, военные, GPS
ИИ существенно снижает нагрузку на военных. Фото: Freepik

Искусственный интеллект в военной технике чаще всего используется для компьютерного зрения, объединения данных сенсоров и работы бортовых компьютеров. Это обеспечивает навигацию без GPS, обнаружение дронов, приоритизацию целей и более точный контроль огня.

Об этом, как пишет Delo.ua, рассказал на AI Cyber Forum сооснователь и директор по продукту компании Frontline Алексей Марховский.

"В военной технике AI в первую очередь применяется в компьютерном зрении и сенсор-фьюжн — сочетании данных из разных сенсоров для вычислений непосредственно на борту. Это касается навигации без GPS, детекции дронов через акустические, визуальные, радиофизические методы, приоритизации целей и fire control — предвидение траекторий с учетом всех задержек", — отметил Марховский.

Он добавляет, что благодаря искусственному интеллекту снижается когнитивная нагрузка на операторов и командиров. Эти системы, по его словам, с помощью генеративного ИИ создают "цифровые двойники" поля боя  подробные 3D-карты с реалистичной визуализацией. Они позволяют военным планировать и корректировать миссии в реальном времени.

"Третья категория - автоматическое выполнение миссий в условиях РЭБ. Дроны должны иметь "умные" системы безопасности и автономности, чтобы действовать даже при потере сигнала, помехах или отказе механики. AI помогает принимать решения прямо на борту, чтобы миссия была выполнена",  подчеркивает Алексей Марховский.

Он отмечает, что коптер, оснащенный несколькими компьютерными системами — автопилотом, видеостримом и GPS-независимой навигацией, без защиты на уровне операционной системы или электроники становится легкой целью атак.

"В наземной робототехнике некоторые подразделения идут еще дальше и применяют физическую защиту: например, мини-взрыватели, которые при неправильном открытии коробки создают микровзрыв и повреждают плату",  говорит соучредитель Frontline.

Марховский рассказывает, что компания работает непосредственно с боевыми подразделениями и занимается робототехникой в широком смысле. В частности, устанавливает софт внутрь роботов, интегрирует роботов между собой и внешними системами (командный контроль, ситуационная осведомленность).

"В Frontline мы применяем инструменты нападения, чтобы моделировать защиту. Мы воспроизводим сценарии атак на пользователей, продукты и сотрудников, а уже на их основе строим защиту. Это скорее реагирование, чем опережение, но позволяет нам предусматривать риски и создавать реалистичные защитные сценарии", — заключает Алексей Марховский.

Напомним, стало известно, сколько денег выделили в этом году на разработку наземных дронов.

Автор:
Алик Сахно