Стало известно, сколько денег выделили в этом году на разработку наземных дронов

Украина профинансирует производство наземных роботизированных комплексов (НРК) на 180 миллионов гривен. Это более чем в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. В общей сложности уже более 130 грантов предоставлены разработчикам, 70% из которых являются отечественными. Об этом в комментарии Delo.ua отметили в платформе для развития военных технологий Brave1.

В апреле 2023 года в Украине была запущена государственная грантовая программа для развития военных технологий Brave1. В комментарии для Delo.ua в кластере отметили, что фактически создали рынок наземных роботизированных комплексов в Украине с нуля. В настоящее время на платформу уже представлено более 400 решений.

В Brave1 убеждены, что наземные роботизированные комплексы могут стать следующим технологическим преимуществом на поле боя, как в свое время — дроны. Через платформу уже выдано более 130 грантов на сумму более 180 миллионов гривен, направленных на развитие НРК. Напомним, что с июля 2023 года по октябрь 2024 года Brave1 выдала 98 грантов на разработку наземных дронов общей суммой 37,5 млн грн.

Стоимость наземных роботизированных комплексов может существенно отличаться — от нескольких тысяч до нескольких миллионов гривен, в зависимости от назначения и комплектации. К примеру, по данным Brave1, дрон-камикадзе Smailik или BOMBETEL-M можно приобрести за 20 тысяч гривен. В то же время универсальная мобильная платформа "Равлик" стоит почти 2,2 млн грн. Но есть и более дорогие разработки.

Темпы производства НРК

В начале весны 2025 года министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке РБК-Украина отметил, что в Украине уже более 200 компаний работают над выпуском наземных роботизированных комплексов разного назначения. Из них, по словам Федорова, более 40 разработок кодифицированы по стандартам НАТО.

CEO Украинского совета оружейников Игорь Федирко пояснил, что в 2025 году планируется приобрести более 15 тысяч единиц — это в 15 раз больше, чем в прошлом году, также это более 80–90% всех поставок НРК на фронт. По его словам, военные в первую очередь предпочитают логистические наземные дроны, с помощью которых можно проводить медицинскую эвакуацию раненых.

Руководитель Офиса наземной техники Агентства оборонных закупок (АОЗ) Сергей Пролубщиков уточняет, что на май 2025 года уже законтрактовано 8 тыс. наземных роботизированных комплексов отечественного производства. В общей сложности 70% контрактов Агентство оборонных закупок заключило с украинскими производителями.

Детальнее о количестве и успехах применения Украиной наземных роботизированных комплексов и их роли и перспективах в полномасштабной войне читайте в материале Delo.ua " В 2025 году ВСУ получат в 15 раз больше наземных дронов: какие типы НРК выйдут на поле боя ".