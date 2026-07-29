Сенат США поддержал законопроект Грэмма о санкциях против России и Ирана

Сенат США поддержал первое процедурное голосование за законопроект о новых санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает ограничения против российских чиновников, банков, "теневого флота", а также возможность введения пошлин в отношении стран, покупающих российские энергоносители.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Суспільне".

Санкции США против России

В ходе процедурного голосования 28 июля законопроект Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 , над которым более двух лет работал ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, поддержали 86 сенаторов.

Процедурное голосование открывает дебаты по документу и рассмотрение предложенных поправок. По завершении этой стадии Сенат проведет финальное голосование. Если законопроект будет одобрен, его передадут на рассмотрение Палаты представителей, а после этого – на подпись президенту США Дональду Трампу.

Что в документе

Документ предполагает существенное расширение санкционного давления на Россию. Ограничение предлагается ввести против российских чиновников, олигархов и членов их семей, банков и других финансовых учреждений, а также иностранных компаний и физических лиц, способствующих российской агрессии против Украины. Санкции будут также распространяться на суда так называемого "теневого флота", который Россия использует для экспорта нефти в обход международных ограничений.

Кроме того, законопроект предоставляет президенту США право вводить целевые импортные пошлины в отношении государств, которые продолжают закупать значительные объемы российских энергоносителей или помогают Москве обходить энергетические санкции.

Отдельный раздел документа касается Ирана. Он предусматривает продление санкционных механизмов США, направленных на ограничение финансирования энергетического и оборонного секторов страны.

Еще в конце прошлого года в Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Внезапная смерть сенатора Грэма

За несколько дней до смерти Грэм посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что согласовал санкционный пакет с администрацией Трампа.

Сенатор скончался 11 июля в своем доме на Капитолийском холме после "непродолжительной и внезапной болезни", сообщил его офис. Согласно предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной смерти мог стать разрыв аорты, вызванный артериосклерозом. Окончательные выводы будут сделаны после завершения дополнительных экспертиз.

Еще в прошлом году Линдси Грэм заявлял, что Дональд Трамп фактически "дал зеленый свет" законопроекту. Сам Трамп также говорил, что не возражает против его продвижения в Конгрессе.

Однако в последние месяцы работа над документом существенно замедлилась из-за отсутствия открытой поддержки со стороны президента и попытки Белого дома изменить его текст.

Ранее Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.