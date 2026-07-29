Россия уже уничтожила более 160 АЗС в Украине: карта ударов и наиболее пострадавшие области

Более 160 автозаправочных станций в Украине были повреждены или уничтожены в результате российских атак. Аналитики предупреждают, что после ударов по прифронтовым регионам РФ может расширить атаки на объекты топливной инфраструктуры в тыловых областях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует аналитик Клеман Молин.

Россия массово бьет по АЗС

Наибольшее количество атак на автозаправочные станции зафиксировали в трех областях:

Харьковская область – не менее 23 случая;

Сумская область – не менее 19 случаев;

Запорожская область – не менее 15 случаев.

Во время недавней поездки в Запорожье аналитик лично зафиксировал четыре уничтоженных АЗС на трассе в направлении Днепра. В то же время, большинство автозаправок непосредственно в Запорожье уже начали дополнительно защищать от атак беспилотников - объекты накрывают специальными антидроновыми сетками.

Почему РФ бьет по АЗС

Аналитики объясняют тактику российских ударов тем, что РФ не смогла повторить украинскую кампанию атак на грузовой транспорт в среднем расстоянии от линии фронта. По их данным, с мая было поражено менее 100 грузовиков на расстоянии от 20 км и дальше зоны боевых действий.

Российские войска сосредоточились на ударах по автозаправочным станциям, особенно вдоль ключевых автомобильных маршрутов.

По оценке аналитиков, главная угроза для Украины заключается в системной кампании РФ по нарушению логистики из-за уничтожения топливной инфраструктуры. Больше всего это может повлиять на грузовые перевозки, поскольку для крупногабаритного транспорта замена поврежденной заправки альтернативной значительно сложнее, чем для легковых автомобилей.

Напомним, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и рисков для судоходства через Ормузский пролив в Украине начали стремительно расти оптовые и розничные цены на топливо.