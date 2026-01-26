Зима 2026: хто і скільки заробляє в українському IT-менеджменті

Медіанні зарплати IT-менеджерів в Україні взимку 2026 року залишаються стабільними на рівні $3000, при цьому найбільш високооплачуваними залишаються Engineering Managers ($7000), тоді як Project Managers демонструють стагнацію, а зарплати Delivery Managers і Junior Product Managers зростають.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на DOU.ua

За даними опитування 805 менеджерів, що наразі перебувають в Україні (760 респондентів) або планують повернутися з-за кордону (45 респондентів), медіанні зарплати в менеджмент-спеціалізаціях стабілізувалися на рівні $2800–3150 з грудня 2021 року. У грудні 2025 року медіанна зарплата менеджера в IT становила $3000, без змін за пів року.

Топові ролі та зарплати

Engineering Manager: $7000 медіана; 1-й квартиль — $5925, 3-й квартиль — $8000;

Head of Product: $4900;

Delivery Manager: $4700 (+$700 за пів року);

Program Manager: $4675 (+$125 за пів року);

Product Managers (Senior / Middle / Junior): $4000 / $2500 / $1400;

Project Managers (Senior / Middle / Junior): $3325 / $2000 / $1200;

Scrum Masters: $3800 (-$300 за пів року);

Product Owners (у продакт-менеджменті): 1-й квартиль — $3050, 3-й квартиль — $4900 (+$134 за пів року)

Серед менеджерських ролей Engineering Managers залишаються найвисокооплачуваними за всіма квартилями, тоді як зарплати Project Managers демонструють стагнацію або зниження, особливо на старших рівнях. Зростання помітне у Delivery Managers, Junior Product Managers та Product Owners.

Досвід і зарплати

Продакт-менеджери досягають вищих рівнів зарплат швидше, ніж Project Managers. Наприклад, $2700–2800 Senior Product Managers можна отримати після 4 років досвіду, тоді як Project Managers для цього потрібні 8 років.

Вплив компаній і міст

Найвищі медіанні зарплати менеджерів — в аутстафінгових та сервісних компаніях ($3300), третій квартиль — у стартапах ($5125) та продуктових компаніях ($4955).

Найбільші компанії (>1000 співробітників) пропонують медіану $3500, середні (201–1000) — $3290, при цьому верхній сегмент зарплат у середніх компаніях найвищий.

Найвищі зарплати менеджерів в Україні спостерігаються в Одесі, Львові, Харкові та Черкасах ($3400–3550), найнижчі — у Києві та Дніпрі ($3000). Для Product Managers різниця між Києвом та Львовом мінімальна ($3000 vs $3100), а для Project Managers — значна ($2100 vs $2900).

Зарплати за кордоном. Українські менеджери за кордоном отримують суттєво вищі зарплати, ніж в Україні, особливо на рівнях досвіду 3–5 років та вище — різниця становить $850–1080.

Рівень англійської має значний вплив на зарплату: від рівня Intermediate кожна нова сходинка додає $650–750 до медіанної зарплати. Для менеджерів із досвідом понад 10 років перехід з Upper-Intermediate до Advanced підвищує зарплату на $700.

Портрет IT-менеджера в Україні

Медіанний вік: 32 роки;

Частка жінок: 43% (зросла з 41%);

Найбільше жінок серед Operations Managers (89%), Scrum Masters (53%) та Project Managers (51%), найменше серед Engineering Managers (5%) та Delivery Managers (27%);

Project Managers становлять 40% всіх менеджерських спеціалізацій;

Більшість менеджерів зосереджені в Києві (52%), ще 14% — у Львові

Зауважимо, що медіанна зарплата українських розробників у грудні 2025 року залишилася стабільною - $3450 чистими. Позитивну динаміку показали Middle та Principal, а зарплати джунів, інтернів і сеньйорів знизилися.