Скорее строительство для ОПК: правительство ввело эксперимент "Проектируй и строй"

Кабмин ввел экспериментальный проект "Проектируй и строй", позволяющий одновременно проектировать и строить на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Это ускорит дублирование производственных мощностей и обеспечит бесперебойную поставку продукции оборонного назначения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Ускоренное строительство для ОПК

Принятое правительством решение позволит ускорить дублирование производственных мощностей одного из ключевых предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. После отработки эксперимента его механизм может быть распространен на другие предприятия отрасли.

По действующему законодательству строительство проходит несколько этапов – от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию и каждый последующий этап начинается только после завершения предыдущего, что значительно замедляет создание новых производственных мощностей.

Правительственное постановление, к разработке которого привлекались специалисты Министерства обороны Украины, предусматривает упрощенный механизм. В частности, проектирование и строительство в пределах экспериментального проекта может выполняться одновременно. Также предприятие, участвующее в экспериментальном проекте, будет иметь право заключать договоры о поставках ресурсов (воды, газа, тепла, электрической энергии) без зарегистрированной декларации о готовности объекта к эксплуатации или выдаче сертификата.

Принятое решение обеспечит быстрое резервирование производственных мощностей для бесперебойных поставок продукции оборонного назначения государственным заказчикам.

"Проектируй и строй" – инициатива Кабинета министров для более быстрого строительства или восстановления жилья, больниц и других важных объектов инфраструктуры. Она меняет подход к строительству: государство проводит тендеры не на проектирование, а на полную реализацию объекта – "под ключ". Это европейская практика, известная как Design-build", - заключают в пресс-службе.

Напомним, в 2025 году украинский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует одни из самых высоких темпов развития в Европе. Мощности отрасли выросли до 35 млрд долларов против 1 млрд в 2022 году, а количество вооруженных производств достигло 900 предприятий, большинство из которых являются частными.