Український ОПК інтегрується в екосистему Євросоюзу: як цьому сприяє ініціатива SAFE

Український ОПК інтегрується в екосистему ЄС. / Міноборони

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) стає невід’ємною частиною великої європейської родини. Ключовим інструментом для цього стала фінансова програма Євросоюзу SAFE (Security Action for Europe) із загальним бюджетом до 150 мільярдів євро.  

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Це частина масштабного плану "Переозброєння Європи/Готовність 2030", який має на меті посилити оборонну політику Європи та стимулювати військові закупівлі.

За 2025 рік 19 держав-членів ЄС розробили та подали так звані "національні інвестиційні плани" на участь у SAFE, серед яких – країни, які вже висловили готовність робити спільні проєкти з Україною.

Що таке механізм SAFE?

Єврокомісія створила SAFE як потужний фінансовий важіль. Це програма довгострокових пільгових кредитів із загальним бюджетом до 150 мільярдів євро. Головна мета — швидко заповнити пробіли в обороні: від виробництва боєприпасів та систем ППО до сучасних кібертехнологій.

Основна умова програми — спільні закупівлі. Озброєння мають замовляти як мінімум дві держави разом. Це дозволяє економити кошти завдяки великим обсягам та гарантує, що зброя різних країн буде сумісною між собою.

Шанс для України

Україна офіційно включена в цю екосистему. Хоча кредити SAFE видаються безпосередньо країнам-членам ЄС, Україна бере участь у процесі як повноправний партнер.

Як це працює на практиці:

  • спільні контракти — європейські країни можуть об’єднуватися з Україною для закупівель; 
  • Україна як виробник — держави ЄС мають право використовувати кошти SAFE для замовлення продукції саме в українських оборонних підприємств; 
  • досягнення — Україна вже запропонувала свої потужності з виробництва FPV-дронів, ракет різних типів, боєприпасів та унікальних дронів стратегічної дії.

Фактично, SAFE — це перший реальний механізм, який юридично та фінансово "зшиває" український ОПК із європейською системою безпеки. Для України це не лише визнання якості нашої зброї, а й потужний поштовх для економіки та залучення інвестицій у військові заводи.

"SAFE – це масштабний інвестиційний крок ЄС, який створює нову можливість для України: не просто отримувати військову підтримку, а стати частиною європейської оборонно-промислової системи", — зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, у рамках програми Європейської оборонної промисловості (EDIP), затвердженої Радою ЄС, передбачено 300 мільйонів євро для створення спеціального Інструменту підтримки України. Метою цього інструменту є фінансування модернізації та розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Автор:
Тетяна Ковальчук